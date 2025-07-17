КНБ задержал руководителя управления Департамента госдоходов по Акмолинской области

В Акмолинской области служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности задержала руководителя управления Департамента государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Его подозревают в получении взятки.

"По данному факту начато досудебное расследование. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – сказано в сообщении.

Иная информация в интересах следствия в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.