КНБ задержал руководителя управления Департамента госдоходов по Акмолинской области
Фото: КНБ РК
В Акмолинской области служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности задержала руководителя управления Департамента государственных доходов, сообщает Zakon.kz.
Его подозревают в получении взятки.
"По данному факту начато досудебное расследование. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – сказано в сообщении.
Иная информация в интересах следствия в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
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