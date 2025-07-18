Путешественники из Оренбурга получили помощь от туркестанских полицейских

Сотрудники патрульной полиции Департамента полиции Туркестанской области пришли на помощь мотоциклистам, оказавшимся в сложной ситуации на автодороге Шымкент – Самара, сообщает Zakon.kz

Инцидент произошел 18 июля 2025 года на трассе Шымкент – Самара. Патрульные полицейские заметили на дороге мотоциклистов.

"На 182 км автодороги полицейские Рахмет Асылбек и Бакнур Сарсенбекулы заметили на обочине двух мотоциклистов и остановились, чтобы уточнить, не нужна ли помощь. Как выяснилось, граждане России, следовавшие из Оренбурга в Ташкент, столкнулись с проблемой – у одного из мотоциклов лопнуло колесо", – сообщает пресс-служба МВД

Стражи порядка помогли мотоциклистам снова "встать на колеса". Иностранные путешественники поблагодарили за помощь и проявленное внимание.

Ранее мы сообщали, что полицейский бросился в воду за женщиной с ребенком.