Велопутешествие иностранца через полмира едва не закончилось в пустыне Казахстана
Фото: pixabay
Сотрудники роты патрульной полиции на 55-м км автодороги Актау – Каламкас пришли на помощь иностранному велопутешественнику. Об этом 13 июня 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, гражданин Венгрии совершал международное путешествие на велосипеде. Свой маршрут он начал в Венгрии, затем через Кыргызстан прибыл в Казахстан и направлялся в сторону Китая.
"После выезда из Актау велопутешественник оказался в сложной ситуации и не смог самостоятельно продолжить путь. Сотрудники патрульной полиции остановились рядом с иностранным гражданином и поинтересовались его состоянием. Установив, что он нуждается в помощи, полицейские остановили проезжавший мимо автомобиль ГАЗель и помогли разместить в нем велопутешественника вместе с велосипедом. Благодаря этому гражданин благополучно добрался до Актау".Пресс-служба ДП Мангистауской области
Иностранный турист выразил искреннюю благодарность сотрудникам патрульной полиции за проявленную заботу и оперативную помощь.
Ранее сообщалось, что вход в один из главных памятников Казахстана стал дороже для иностранных граждан.
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