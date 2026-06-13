Велопутешествие иностранца через полмира едва не закончилось в пустыне Казахстана

Сотрудники роты патрульной полиции на 55-м км автодороги Актау – Каламкас пришли на помощь иностранному велопутешественнику. Об этом 13 июня 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, гражданин Венгрии совершал международное путешествие на велосипеде. Свой маршрут он начал в Венгрии, затем через Кыргызстан прибыл в Казахстан и направлялся в сторону Китая.

"После выезда из Актау велопутешественник оказался в сложной ситуации и не смог самостоятельно продолжить путь. Сотрудники патрульной полиции остановились рядом с иностранным гражданином и поинтересовались его состоянием. Установив, что он нуждается в помощи, полицейские остановили проезжавший мимо автомобиль ГАЗель и помогли разместить в нем велопутешественника вместе с велосипедом. Благодаря этому гражданин благополучно добрался до Актау". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Иностранный турист выразил искреннюю благодарность сотрудникам патрульной полиции за проявленную заботу и оперативную помощь.

Ранее сообщалось, что вход в один из главных памятников Казахстана стал дороже для иностранных граждан.