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События

9,8 млрд тенге, 180 карт, несовершеннолетние и иностранцы: в Казахстане раскрыта трансграничная схема

АФМ РК, операция, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 11:20 Фото: Telegram/afm_rk
Сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу Казахстана пресечена деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино. Об этом сегодня, 14 октября 2026 года, заявила пресс-служба АФМ, раскрыв некоторые детали, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что процессинг-трейдеры организовали так называемые "дроп-фермы", используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

"Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам. Для управления финансовыми потоками использовалась P2P-платформа, обеспечивавшая прием платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчеты между участниками схемы осуществлялись в том числе в криптовалюте".Пресс-служба АФМ РК

В Туркестанской области и Алматы задержаны три гражданина Узбекистана, использовавшие 89 казахстанских банковских карт. У них изъяты 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн тенге.

Еще одна трансграничная группа пресечена в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.

В ходе обысков изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов США, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.

В отношении пяти подозреваемых судом санкционировано содержание под стражей.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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