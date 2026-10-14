9,8 млрд тенге, 180 карт, несовершеннолетние и иностранцы: в Казахстане раскрыта трансграничная схема
Установлено, что процессинг-трейдеры организовали так называемые "дроп-фермы", используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
"Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам. Для управления финансовыми потоками использовалась P2P-платформа, обеспечивавшая прием платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчеты между участниками схемы осуществлялись в том числе в криптовалюте".Пресс-служба АФМ РК
В Туркестанской области и Алматы задержаны три гражданина Узбекистана, использовавшие 89 казахстанских банковских карт. У них изъяты 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн тенге.
Еще одна трансграничная группа пресечена в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
В ходе обысков изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов США, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.
В отношении пяти подозреваемых судом санкционировано содержание под стражей.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
9 октября 2026 года стало известно, что Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту завершил расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы Bingo-37 и Lotoboom. Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд тенге. По данным АФМ, на преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн тенге, в том числе автомобили марок BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton,а также два земельных участка.