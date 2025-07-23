Ограбили на 40 млн, вывезли из Алматы и убили бизнесмена: Азербайджан выдал подозреваемого

Казахстанец, подозреваемый в особо тяжких преступлениях, экстрадирован из Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 июля 2025 года заявили в Генеральной прокуратуре РК:

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Казахстана при содействии посольства РК в Азербайджане из Азербайджанской Республики экстрадирован гражданин Казахстана, разыскиваемый за совершение серии особо тяжких преступлений, включая убийство и разбой. В октябре прошлого года подозреваемый в группе с другим лицом выманили знакомого предпринимателя на встречу, в ходе которой избили его до потери сознания, завладели его имуществом общей стоимостью около 40 млн тенге, затем вывезли его за пределы Алматы и убили".

Отмечается, что один из подозреваемых был задержан по горячим следам, а второй скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

"В январе текущего года разыскиваемый был задержан на территории Азербайджана и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время он водворен в следственный изолятор". Пресс-служба ГП РК

В надзорном органе пояснили, что за инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

11 июля 2025 года стало известно, что из Дубая в Казахстан экстрадировали подельника Армана Джумагельдиева.