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События

Из Дубая в Казахстан экстрадировали подельника Армана Джумагельдиева

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 09:33 Фото: pexels
Сегодня, 11 июля 2025 года, в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана заявили об экстрадиции соучастника ОПГ Армана Джумагельдиева из города Дубай, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, его подозревают в том, что в период с 5 по 7 января 2022 года в Алматы в составе банды Джумагельдиева он принимал активное участие в массовых беспорядках.

"После совершения преступлений подозреваемый скрылся и около трех лет находился в международном розыске. Затем его задержали на территории Объединенных Арабских Эмиратов".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В пояснении сказано, что в настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

"За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание от десяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", – заключили в ведомстве.

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Дикий Арман нанес себе увечья в СИЗО

7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы криминального авторитета Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки. По версии Генпрокуратуры, Дикий Арман похищал людей во время январских беспорядков.

22 апреля 2022 года стало известно, что депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках в январе.

Рассмотрение уголовного дела началось в сентябре 2023 года. Судом было принято решение проводить процесс в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказались 45 человек.

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Криминальный авторитет Дикий Арман и экс-сотрудник КНБ осуждены за январские события

Им предъявили обвинение в превышении власти или должностных полномочий (ст. 362 УК РК), создании, руководстве и участии в организованной преступной группе (ст. 262 УК РК), грабеже (ст. 191 УК РК), незаконном лишении свободы (ст. 126 УК РК), организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года (ст. 272 УК РК), бандитизме (ст. 268 УК РК).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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