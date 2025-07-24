"Казахтелеком" предлагает комплекс цифровых решений для системы здравоохранения

24 июля 2025 года министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова и председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин подписали меморандум о взаимном сотрудничестве между Министерством здравоохранения РК и АО "Казахтелеком".

Документ закрепляет договоренности по совместной реализации цифровых проектов, включая мобильные телемедицинские комплексы, решения на базе искусственного интеллекта, смарт-видеожетоны для защиты медицинского персонала, мониторинг холодовой цепи и медицинского оборудования. Об этом сообщил Багдат Мусин в своем Telegram-канале.

В рамках подписанного соглашения "Казахтелеком" представил Министерству здравоохранения ряд инновационных решений, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи, а также на создание безопасной и технологически устойчивой среды для работы медицинских учреждений по всей стране.

Одним из ключевых решений стал мобильный телемедицинский комплекс, предназначенный для выездной диагностики в отдаленных населенных пунктах (включая сельские населенные пункты – СНП). Комплекс оснащен оборудованием для базовых медицинских замеров: артериального давления, пульса, температуры, уровня кислорода в крови, глюкозы и др. Полученные данные в режиме онлайн передаются врачу, который через планшет проводит видеоконсультацию, ставит предварительный диагноз и дает рекомендации. Решение повышает доступность квалифицированной медицинской помощи для жителей труднодоступных регионов.

Фото: АО "Казахтелеком"

Отдельным направлением выступает проект "ИИ-терапевт", созданный для поддержки врачей на приеме. Система распознает речь врача и пациента, генерирует предварительный диагноз с вероятностью до 80%, автоматически формирует первичную медицинскую карту и снижает рутинную нагрузку на медперсонал до 40%. Пилотное тестирование ИИ-сервиса в настоящее время проходит в ряде медицинских организаций Кокшетау.

Проект "Смарт-видеожетоны" направлен на обеспечение безопасности сотрудников скорой медицинской помощи. Устройство представляет собой носимый видеорегистратор с функцией онлайн-трансляции и возможностью экстренной передачи сигнала тревоги. Пилотный проект стартовал в апреле 2025 года: в Алматы тестирование уже завершено, в Астане реализация продолжается на базе пяти бригад скорой помощи.

"Один из важных проектов, который мы предлагаем для системы здравоохранения страны, – это смарт-видеожетоны, направленные на обеспечение безопасности врачей. Не секрет, что медики нередко становятся объектами нападений – только за последние три года в Казахстане зарегистрировано более 130 случаев агрессии в их адрес. С нашей системой медперсонал всегда будет под надежной защитой", – отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

Система мониторинга холодовой цепи, реализуемая в пилотном режиме в Карагандинской области, позволяет отслеживать температурные режимы хранения и транспортировки вакцин и лекарств. Уже подключены 4 медицинских склада, 2 поликлиники, 4 больницы и 2 врачебные амбулатории. Решение обеспечивает прозрачность логистики и снижает риски порчи препаратов за счет своевременного реагирования на отклонения температурных параметров.

Дополнительно "Казахтелеком" представил проект мониторинга оборудования Министерства здравоохранения, направленный на контроль за состоянием медицинского и сетевого оборудования. Система обеспечивает постоянный мониторинг работоспособности, выявление сбоев, формирование уведомлений для ИТ-служб и прогнозирование потенциальных рисков. Это решение позволяет повысить надежность сервисов здравоохранения.

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова подчеркнула: "Нам важно создать максимально безопасные и эффективные условия работы для медицинских работников. Проекты по организации охраны, систем экстренного реагирования и телемедицины полностью отвечают вызовам, с которыми сталкивается здравоохранение. Мы готовы к расширенному внедрению успешных цифровых решений по всей стране".