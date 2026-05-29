Алматинцев предупредили о временном закрытии Ботсада

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы выступила с важным уведомлением для жителей и гостей города, сообщает Zakon.kz.

Согласно размещенной публикации, 2 июня 2026 года ботсад будет закрыт в связи с проведением на территории сада плановых санитарных работ.

В остальные дни график работы ГБС остается прежним: работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30.

В дополнительной части сказано, что возможен перенос санитарного дня по техническим причинам или если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день.

25 мая мы рассказывали, что в Ботсаду Алматы начали цвести самые красивые цветы. В связи с этим администрация сразу ужесточила правила, чтобы спасти растения от нерадивых посетителей.