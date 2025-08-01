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События

Дархан Алиакпаров возглавил Комитет атомного надзора Казахстана

Дархан Алиакпаров, Комитет атомного надзора и контроля, назначения, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 20:43 Фото: Агентство РК по атомной энергии
Дархан Алиакпаров 1 августа назначен председателем Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Агентстве РК по атомной энергии.

Дархан Жуматаевич имеет высшее образование. Выпускник Карагандинского государственного университета имени академика Е.А. Букетова (специальность – техническая физика), Университета "Туран-Астана" (специальность – юриспруденция), а также Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (направление – бизнес и управление).

Трудовую деятельность начал в 2008 году на Жезказганской теплоэлектроцентрали ТОО "Корпорация Казахмыс", где прошел путь от машиниста-обходчика до начальника смены станции.

С 2014 года работает в системе атомного и энергетического надзора и контроля. Занимал различные должности в территориальном департаменте по городу Астана – от главного специалиста до заместителя руководителя и руководителя департамента. Позднее возглавлял Управление мониторинга, координации территориальных подразделений и работы с обращениями физических и юридических лиц Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

С 2020 года занимал должность заместителя председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Мейрлан Раханов освобожден от должности главы Комитета информации МКИ. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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