Дархан Алиакпаров возглавил Комитет атомного надзора Казахстана

Дархан Алиакпаров 1 августа назначен председателем Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Агентстве РК по атомной энергии.

Дархан Жуматаевич имеет высшее образование. Выпускник Карагандинского государственного университета имени академика Е.А. Букетова (специальность – техническая физика), Университета "Туран-Астана" (специальность – юриспруденция), а также Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (направление – бизнес и управление).



Трудовую деятельность начал в 2008 году на Жезказганской теплоэлектроцентрали ТОО "Корпорация Казахмыс", где прошел путь от машиниста-обходчика до начальника смены станции.

С 2014 года работает в системе атомного и энергетического надзора и контроля. Занимал различные должности в территориальном департаменте по городу Астана – от главного специалиста до заместителя руководителя и руководителя департамента. Позднее возглавлял Управление мониторинга, координации территориальных подразделений и работы с обращениями физических и юридических лиц Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

С 2020 года занимал должность заместителя председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Мейрлан Раханов освобожден от должности главы Комитета информации МКИ.

