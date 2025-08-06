В Казахстане усилили психологический фильтр: кого теперь не возьмут в армию

В Казахстане стартует масштабное внедрение новой методики отбора призывников – PSY-РИСК, направленной на раннее выявление склонности к суицидальному поведению. Это нововведение призвано повысить психологическую устойчивость личного состава и предотвратить трагедии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, методика PSY-РИСК разработана военными психологами министерства и прошла успешную апробацию во время весеннего призыва 2025 года.

"По ее результатам были своевременно выявлены свыше 470 молодых людей с признаками суицидальной предрасположенности – все они были освобождены от службы или направлены на дополнительное обследование". Пресс-служба МО РК

Также отмечено, что новая система представляет собой многоэтапный механизм психодиагностики, включающий первичный скрининг, углубленное психологическое обследование и при необходимости – психиатрическую экспертизу.

Главная цель – исключить из призыва тех, кто не готов к службе в Вооруженных силах с точки зрения психоэмоциональной устойчивости.

Стоит отметить, что методику будут поэтапно внедрять во всех регионах страны.

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