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События

В Казахстане усилили психологический фильтр: кого теперь не возьмут в армию

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 09:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане стартует масштабное внедрение новой методики отбора призывников – PSY-РИСК, направленной на раннее выявление склонности к суицидальному поведению. Это нововведение призвано повысить психологическую устойчивость личного состава и предотвратить трагедии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, методика PSY-РИСК разработана военными психологами министерства и прошла успешную апробацию во время весеннего призыва 2025 года.

"По ее результатам были своевременно выявлены свыше 470 молодых людей с признаками суицидальной предрасположенности – все они были освобождены от службы или направлены на дополнительное обследование".Пресс-служба МО РК

Также отмечено, что новая система представляет собой многоэтапный механизм психодиагностики, включающий первичный скрининг, углубленное психологическое обследование и при необходимости – психиатрическую экспертизу.

Главная цель – исключить из призыва тех, кто не готов к службе в Вооруженных силах с точки зрения психоэмоциональной устойчивости.

Стоит отметить, что методику будут поэтапно внедрять во всех регионах страны.

Ранее министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов оценил, чем кормят срочников.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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