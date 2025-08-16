#АЭС в Казахстане
События

Токаев прокомментировал историческую встречу Трампа и Путина

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 12:20 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил встречу глав России и США, которая состоялась на Аляске в ночь на 16 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что Казахстан приветствует эту встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже и расценивает ее как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне.

"Касым-Жомарт Токаев считает, что этот исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран, их искреннему желанию найти общие подходы к решению узловых проблем современности, включая прекращение военных действий в Украине", – сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

Ранее лидеры России и США рассказали журналистам об итогах своей встречи, которая проходила в ночь на 16 августа 2025 года на Аляске.

Президент Украины Владимир Зеленский также озвучил ключевые ожидания от встречи Трампа и Путина.

Андрей Дюсупов
