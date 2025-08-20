В МВД сделали заявление по смертельному ДТП с участием шести детей в области Абай

20 августа 2025 года Министерство внутренних дел (МВД) распространило заявление касательно страшной аварии, унесшей жизни троих детей в области Абай, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что водителя незамедлительно задержали и водворили в изолятор временного содержания.

"Санкцией суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле МВД", – сказано в заявлении.

Расследование ведет Департамент полиции области Абай.

ДТП произошло 19 августа 2025 года около 16:00 в селе Бестерек в Урджарском районе. По предварительным данным, 55-летний водитель Toyota, не справившись с управлением, сбил шестерых детей, которые стояли у ворот дома, в десяти метрах от дороги. В результате двое детей скончались на месте, один – по дороге в больницу. В область для оказания помощи на самолете военно-транспортной авиации Министерства обороны прибыли врачи из Астаны. 20 августа в Минздраве рассказали, что состояние одного из пострадавших детей оценивается как крайне тяжелое, двух других – стабильно тяжелое. У детей диагностированы черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.

В акимате региона рассказали, что пострадавшие и погибшие дети – из двух семей. Им от 2 до 9 лет.