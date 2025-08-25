Ситуация с переездом воспитанников детдома "Баганашыл": назначена новая глава УО Алматинской области
Об этом стало известно из информации, опубликованной 25 августа 2025 года на сайте областного акимата:
"Распоряжением и. о. акима Алматинской области с 21 августа... Толеубекова Арайлым Аксубаевна назначена руководителем управления образования Алматинской области".
Арайлым Толеубекова родилась в 1977 году. В 2004 году окончила Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности "Казахский язык и литература в школах с обучением на других языках". В 2015 году получила образование по специальности "Юриспруденция" в Алматинском университете, в 2020 году – по специальности "Русский язык и литература" в Региональном социально-инновационном университете. В 2017 году там же получила степень магистра по направлению "Юриспруденция".
Фото: gov.kz
Трудовую деятельность начала в 2001 году учителем казахского языка и литературы средней школы №20 села Рахат Илийского района. В разные годы работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы №20, оператором войсковой части №97617, ведущим специалистом отдела образования и спорта Илийского района, заместителем директора школы №4 по учебно-воспитательной работе, ведущим специалистом аппарата акима Энергетического сельского округа, заместителем директора школы №29, методистом детского сада "Балауса". Занимала должности юриста, главного специалиста и начальника централизованной бухгалтерии отдела образования Илийского района.
Позднее возглавляла Отдел образования города Конаев и Енбекшиказахского района.
С июня 2025 года работала руководителем Отдела образования по Илийскому району управления образования Алматинской области.
12 августа 2025 года стало известно, что в Алматинской области сразу три чиновника потеряли должности после скандала с переездом воспитанников детского дома "Баганашыл" в Алматы:
- замакима области Болат Куренбеков,
- руководитель управления образования области Салтанат Беспаева,
- руководитель управления внутренней политики области Ерик Абитов.
А в начале августа в акимате Алматы прокомментировали информацию об увольнении сотрудников детского дома "Баганашыл".