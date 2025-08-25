Ситуация с переездом воспитанников детдома "Баганашыл": назначена новая глава УО Алматинской области

Новым руководителем Управления образования (УО) Алматинской области стала Арайлым Толеубекова, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации, опубликованной 25 августа 2025 года на сайте областного акимата:

"Распоряжением и. о. акима Алматинской области с 21 августа... Толеубекова Арайлым Аксубаевна назначена руководителем управления образования Алматинской области".

Арайлым Толеубекова родилась в 1977 году. В 2004 году окончила Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности "Казахский язык и литература в школах с обучением на других языках". В 2015 году получила образование по специальности "Юриспруденция" в Алматинском университете, в 2020 году – по специальности "Русский язык и литература" в Региональном социально-инновационном университете. В 2017 году там же получила степень магистра по направлению "Юриспруденция".

Фото: gov.kz

Трудовую деятельность начала в 2001 году учителем казахского языка и литературы средней школы №20 села Рахат Илийского района. В разные годы работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы №20, оператором войсковой части №97617, ведущим специалистом отдела образования и спорта Илийского района, заместителем директора школы №4 по учебно-воспитательной работе, ведущим специалистом аппарата акима Энергетического сельского округа, заместителем директора школы №29, методистом детского сада "Балауса". Занимала должности юриста, главного специалиста и начальника централизованной бухгалтерии отдела образования Илийского района.

Позднее возглавляла Отдел образования города Конаев и Енбекшиказахского района.

С июня 2025 года работала руководителем Отдела образования по Илийскому району управления образования Алматинской области.

12 августа 2025 года стало известно, что в Алматинской области сразу три чиновника потеряли должности после скандала с переездом воспитанников детского дома "Баганашыл" в Алматы:

замакима области Болат Куренбеков,

руководитель управления образования области Салтанат Беспаева,

руководитель управления внутренней политики области Ерик Абитов.

А в начале августа в акимате Алматы прокомментировали информацию об увольнении сотрудников детского дома "Баганашыл".