#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
События

Ситуация с переездом воспитанников детдома "Баганашыл": назначена новая глава УО Алматинской области

Арайлым Толеубекова, новая глава УО Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 15:03 Фото: gov.kz
Новым руководителем Управления образования (УО) Алматинской области стала Арайлым Толеубекова, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации, опубликованной 25 августа 2025 года на сайте областного акимата:

"Распоряжением и. о. акима Алматинской области с 21 августа... Толеубекова Арайлым Аксубаевна назначена руководителем управления образования Алматинской области".

Арайлым Толеубекова родилась в 1977 году. В 2004 году окончила Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности "Казахский язык и литература в школах с обучением на других языках". В 2015 году получила образование по специальности "Юриспруденция" в Алматинском университете, в 2020 году – по специальности "Русский язык и литература" в Региональном социально-инновационном университете. В 2017 году там же получила степень магистра по направлению "Юриспруденция".

Фото: gov.kz

Трудовую деятельность начала в 2001 году учителем казахского языка и литературы средней школы №20 села Рахат Илийского района. В разные годы работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы №20, оператором войсковой части №97617, ведущим специалистом отдела образования и спорта Илийского района, заместителем директора школы №4 по учебно-воспитательной работе, ведущим специалистом аппарата акима Энергетического сельского округа, заместителем директора школы №29, методистом детского сада "Балауса". Занимала должности юриста, главного специалиста и начальника централизованной бухгалтерии отдела образования Илийского района.

Позднее возглавляла Отдел образования города Конаев и Енбекшиказахского района.

С июня 2025 года работала руководителем Отдела образования по Илийскому району управления образования Алматинской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 15:03
"Никого не разлучат": акимат Алматы о судьбе детского дома "Баганашыл"

12 августа 2025 года стало известно, что в Алматинской области сразу три чиновника потеряли должности после скандала с переездом воспитанников детского дома "Баганашыл" в Алматы:

  • замакима области Болат Куренбеков,
  • руководитель управления образования области Салтанат Беспаева,
  • руководитель управления внутренней политики области Ерик Абитов.

А в начале августа в акимате Алматы прокомментировали информацию об увольнении сотрудников детского дома "Баганашыл".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Halyk Team: Алматы впервые принял чемпионат мира Gran Fondo
События
12:54, Сегодня
Halyk Team: Алматы впервые принял чемпионат мира Gran Fondo
Президенту рассказали, сколько казахстанцев обратились в новые кассационные суды за месяц
События
12:49, Сегодня
Президенту рассказали, сколько казахстанцев обратились в новые кассационные суды за месяц
Дело Хасана Касымбаева: из-за завирусившегося видео судья запретила журналистам съемки
События
12:24, Сегодня
Дело Хасана Касымбаева: из-за завирусившегося видео судья запретила журналистам съемки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: