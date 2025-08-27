#АЭС в Казахстане
События

Бывший менеджер в Астане обчистил компанию на миллионы и тратил их на личные нужды

руки, наручники, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 16:20 Фото: polisia.kz
В Астане задержан бывший менеджер, обчистивший столичную компанию на миллионы тенге. Об этом 27 августа 2025 года заявили в пресс-службе департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемым в хищении крупных денежных средств оказался 28-летний мужчина.

"Как выяснилось, ранее он работал менеджером по продажам и имел доступ к корпоративному банковскому аккаунту. После увольнения его доступ не был аннулирован, чем он воспользовался: на протяжении нескольких месяцев переводил деньги на свои счета. Общий ущерб компании составил 14 млн тенге. Похищенные средства подозреваемый тратил на личные нужды".Пресс-служба ДП Астаны

Уточняется, что фигурант водворен в изолятор временного содержания.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Астаны

21 июля 2025 года стало известно, что в Туркестанской области осудили сразу 46 работников Жетысайского отдела образования за хищение бюджетных средств. Государству был причинен ущерб на сумму более 4 млрд тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
685 млн тенге "ушли в землю" при возведении яблоневых садов в Шымкенте
События
12:48, Сегодня
685 млн тенге "ушли в землю" при возведении яблоневых садов в Шымкенте
Страшная находка в Алматы: комментарий полиции
События
12:12, Сегодня
Страшная находка в Алматы: комментарий полиции
Плюс 8 лет к сроку получил казахстанец за тайные собрания в колонии
События
11:51, Сегодня
Плюс 8 лет к сроку получил казахстанец за тайные собрания в колонии
