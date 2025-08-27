Бывший менеджер в Астане обчистил компанию на миллионы и тратил их на личные нужды

В Астане задержан бывший менеджер, обчистивший столичную компанию на миллионы тенге. Об этом 27 августа 2025 года заявили в пресс-службе департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемым в хищении крупных денежных средств оказался 28-летний мужчина. "Как выяснилось, ранее он работал менеджером по продажам и имел доступ к корпоративному банковскому аккаунту. После увольнения его доступ не был аннулирован, чем он воспользовался: на протяжении нескольких месяцев переводил деньги на свои счета. Общий ущерб компании составил 14 млн тенге. Похищенные средства подозреваемый тратил на личные нужды". Пресс-служба ДП Астаны Уточняется, что фигурант водворен в изолятор временного содержания. "По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование". Пресс-служба ДП Астаны 21 июля 2025 года стало известно, что в Туркестанской области осудили сразу 46 работников Жетысайского отдела образования за хищение бюджетных средств. Государству был причинен ущерб на сумму более 4 млрд тенге.

