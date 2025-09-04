#АЭС в Казахстане
События

Дело в отношении экс-вице-министра труда Акмади Сарбасова: названы еще два фигуранта

Сарбасов, задержание, взятка, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 12:45 Фото: primeminister.kz
Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов 4 сентября 2025 года в кулуарах Сената рассказал, по какому именно делу проходит бывший вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Сарбасов проходит по делу как подозреваемый.

"В настоящий момент расследуется уголовное дело по факту получения взятки. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – сказал Елемесов.

Он назвал еще двух фигурантов, проходящих по этому делу.

"Также вместе с ним по делу проходят еще два фигуранта: бывший вице-министр здравоохранения Аргандыков и экс-председатель АО "ForteBank" Омаров. Сумма взятки – они получили 75 тыс. долларов", – добавил Елемесов.

1 июля 2025 года стало известно о задержании бывшего первого вице-министра труда и соцзащиты Акмади Сарбасова.

Азамат Сыздыкбаев
