Не плакала и в обморок не падала: адвокат о реакции Перизат Кайрат на приговор суда

В Астане озвучен приговор по делу Перизат Кайрат. Ее адвокат Асланбек Даулетьяров настаивает на невиновности его подзащитной, передает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат считает приговор суда незаконным и необоснованным.

"Будем обжаловать, доводы свои приведем в апелляционной жалобе полностью", – заявил он.

Он также рассказал, как отреагировала Перизат Кайрат на приговор.

"Я не успел с ней даже поговорить, после оглашения приговора ее сразу же увели, реакция – в связи с тем, что назначены такие большие сроки – конечно, тяжелая реакция была, тяжелое эмоциональное состояние у них... Нет, нет, не плакали. Ничего не сказали. Ничего не говорили, не падали в обморок, приняли. Но согласны? Нет. Не успел поговорить, сейчас поеду с СИЗО и там будем разговаривать и готовиться к апелляции", – добавил адвокат.

Гайни Алашбаеву, по его словам, взяли под стражу в зале суда.

Асланбек Даулетьяров настаивает на невиновности Перизат Кайрат.

"У нас же позиция была о невиновности, о каком сроке идет речь? Лично я собираюсь просить о полном оправдании (в своей апелляционной жалобе – Прим. ред.), что они будут указывать еще, не знаю. Еще этот вопрос не обсуждал с ними", – подчеркнул спикер.

25 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой.

22 июля 2025 года в Уголовном суде Астаны начались прения по делу Перизат Кайрат. Гособвинитель запросила для нее 10 лет лишения свободы. Само же главное судебное разбирательство началось 14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Перизат Кайрат обвиняли в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. В начале процесса прокуроры рассказали, на что именно она тратила деньги. Свидетель по делу в суде заявил, что Перизат Кайрат деньги, которые жертвовали предприниматели в помощь пострадавшим от паводков, перевозила в клетчатых китайских сумках. Также прокурор рассказал, как, по версии следствия, подсудимая легализовала присвоенные во время паводков более 2,8 млрд тенге. В суде выступал главный юрисконсульт Kaspi Bank, который рассказал о переводе 620 млн тенге в фонд Перизат Кайрат.