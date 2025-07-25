#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
541.93
636.71
6.83
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
541.93
636.71
6.83
Общество

Не плакала и в обморок не падала: адвокат о реакции Перизат Кайрат на приговор суда

Перизат Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 16:49 Фото: Instagram/01pk
В Астане озвучен приговор по делу Перизат Кайрат. Ее адвокат Асланбек Даулетьяров настаивает на невиновности его подзащитной, передает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат считает приговор суда незаконным и необоснованным.

"Будем обжаловать, доводы свои приведем в апелляционной жалобе полностью", – заявил он.

Он также рассказал, как отреагировала Перизат Кайрат на приговор.

"Я не успел с ней даже поговорить, после оглашения приговора ее сразу же увели, реакция – в связи с тем, что назначены такие большие сроки – конечно, тяжелая реакция была, тяжелое эмоциональное состояние у них... Нет, нет, не плакали. Ничего не сказали. Ничего не говорили, не падали в обморок, приняли. Но согласны? Нет. Не успел поговорить, сейчас поеду с СИЗО и там будем разговаривать и готовиться к апелляции", – добавил адвокат.

Гайни Алашбаеву, по его словам, взяли под стражу в зале суда.

Асланбек Даулетьяров настаивает на невиновности Перизат Кайрат.

"У нас же позиция была о невиновности, о каком сроке идет речь? Лично я собираюсь просить о полном оправдании (в своей апелляционной жалобе – Прим. ред.), что они будут указывать еще, не знаю. Еще этот вопрос не обсуждал с ними", – подчеркнул спикер.

25 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой.

22 июля 2025 года в Уголовном суде Астаны начались прения по делу Перизат Кайрат. Гособвинитель запросила для нее 10 лет лишения свободы. Само же главное судебное разбирательство началось 14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Перизат Кайрат обвиняли в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. В начале процесса прокуроры рассказали, на что именно она тратила деньги. Свидетель по делу в суде заявил, что Перизат Кайрат деньги, которые жертвовали предприниматели в помощь пострадавшим от паводков, перевозила в клетчатых китайских сумках. Также прокурор рассказал, как, по версии следствия, подсудимая легализовала присвоенные во время паводков более 2,8 млрд тенге. В суде выступал главный юрисконсульт Kaspi Bank, который рассказал о переводе 620 млн тенге в фонд Перизат Кайрат.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Минздрав сделал важное разъяснение о повышении тарифов на медуслуги
Общество
16:42, Сегодня
Минздрав сделал важное разъяснение о повышении тарифов на медуслуги
Бестобе строит спортивное будущее: стадион и ФОК под личным контролем акима области
Общество
16:40, Сегодня
Бестобе строит спортивное будущее: стадион и ФОК под личным контролем акима области
Грозовые дожди – в Алматы и Астане, 40-градусная жара – в Шымкенте: прогноз на три дня
Общество
16:26, Сегодня
Грозовые дожди – в Алматы и Астане, 40-градусная жара – в Шымкенте: прогноз на три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: