Смертельное ДТП в Мангистау: подключен спецборт МВД

Фото: МВД

В Мангистаускую область вылетел борт авиации Национальной гвардии Министерства внутренних дел с родственниками погибших в страшном ДТП для опознания тел и прохождения других необходимых процедур, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 сентября рассказал официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев. "Этот же борт будет использован для транспортировки тел погибших в регионы проживания. Из числа погибших – пять женщин были жителями Карагандинской области, одна – проживала в городе Астане. Мероприятие организовано для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших, включая участие в процедуре опознания тел, их транспортировку и последующую организацию захоронения". Шынгыс Алекешев В Мангистауской области 11 сентября произошло крупное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Авария произошла на автодороге в 90 километрах от поселка Сенек Каракиянского района. В результате погибли 10 человек. Они направлялись в паломничество к Бекет-Ата.

