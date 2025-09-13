Члена ОПГ из Кыргызстана задержали в Алматы
Он подозревается в убийстве, совершенном в ходе криминальной разборки в 2008 году. По данным МВД Кыргызской Республики, задержанный являлся активным членом ОПГ "Камчыбека Кольбаева", сообщили в МВД РК.
Сам лидер ОПГ Камчыбек Асанбек (Камчи Кольбаев) ликвидирован 4 октября 2023 года в ходе спецоперации в ресторане в Бишкеке.
Как сообщили в ведомстве, в целом с начала сентября задержано 81 лицо, находящееся в розыске, и установлено местонахождение 58 без вести пропавших лиц.
Так, в Астане задержан разыскиваемый за совершение ряда мошенничеств, сумма ущерба составляет более 160 млн тенге. Кроме того, для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 28 преступников. В столичном аэропорту задержан гражданин России, который разыскивался с 2013 года МВД Республики Молдова за похищение и вымогательство у гражданина указанной страны 150 тысяч долларов США.
В ЗКО полицейские задержали скотокрадов на месте преступления.