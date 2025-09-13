#АЭС в Казахстане
События

Члена ОПГ из Кыргызстана задержали в Алматы

полиция, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 11:24 Фото: скриншот видео
13 сентября 2025 года в пригороде Алматы задержали гражданина Кыргызстана, находящегося в межгосударственном розыске, сообщает Zakon.kz.

Он подозревается в убийстве, совершенном в ходе криминальной разборки в 2008 году. По данным МВД Кыргызской Республики, задержанный являлся активным членом ОПГ "Камчыбека Кольбаева", сообщили в МВД РК.

Сам лидер ОПГ Камчыбек Асанбек (Камчи Кольбаев) ликвидирован 4 октября 2023 года в ходе спецоперации в ресторане в Бишкеке.

Как сообщили в ведомстве, в целом с начала сентября задержано 81 лицо, находящееся в розыске, и установлено местонахождение 58 без вести пропавших лиц.

Так, в Астане задержан разыскиваемый за совершение ряда мошенничеств, сумма ущерба составляет более 160 млн тенге. Кроме того, для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 28 преступников. В столичном аэропорту задержан гражданин России, который разыскивался с 2013 года МВД Республики Молдова за похищение и вымогательство у гражданина указанной страны 150 тысяч долларов США.

В ЗКО полицейские задержали скотокрадов на месте преступления.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
