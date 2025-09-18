Казахстанка обвинила бойца спецназа "Беркут" в избиении ее 17-летнего сына
Своей историей автор поделилась, надеясь на справедливый результат всех разбирательств.
Так, по ее словам, в январе 2025 года 17-летний парень по приглашению девушки направился к ней домой.
"Через некоторое время после того, как они уединились, кто-то постучался в дверь. Оказалось, это старший брат девушки, который служит в спецподразделении "Беркут", – говорится в публикации Telegram-канала Qumash.
Девушка велела подростку спрятаться под диван, однако брат, зашедший якобы за документами, обнаружил юношу, после чего, со слов матери, избил его и отобрал дорогостоящий мобильный телефон.
Женщина выразила опасения, что суд может принять сторону военнослужащего, а ее семья так и не получит справедливости и компенсации.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу военного суда.
Там подтвердили, что дело рассматривают в Акмолинском гарнизоне.
"Пока рассмотрение отложено до 22 сентября 2025 года из-за болезни потерпевшего", – добавили в пресс-службе суда.
