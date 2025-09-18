Казахстанка обвинила бойца спецназа "Беркут" в избиении ее 17-летнего сына

На днях в социальных сетях появилась жалоба казахстанки. Женщина утверждает, что боец подразделения специального назначения "Беркут" избил 17-летнего сына и отобрал дорогостоящий телефон, сообщает Zakon.kz.

Своей историей автор поделилась, надеясь на справедливый результат всех разбирательств.

Так, по ее словам, в январе 2025 года 17-летний парень по приглашению девушки направился к ней домой.

"Через некоторое время после того, как они уединились, кто-то постучался в дверь. Оказалось, это старший брат девушки, который служит в спецподразделении "Беркут", – говорится в публикации Telegram-канала Qumash.

Девушка велела подростку спрятаться под диван, однако брат, зашедший якобы за документами, обнаружил юношу, после чего, со слов матери, избил его и отобрал дорогостоящий мобильный телефон.

Женщина выразила опасения, что суд может принять сторону военнослужащего, а ее семья так и не получит справедливости и компенсации.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу военного суда.

Там подтвердили, что дело рассматривают в Акмолинском гарнизоне.

"Пока рассмотрение отложено до 22 сентября 2025 года из-за болезни потерпевшего", – добавили в пресс-службе суда.

