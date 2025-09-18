#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
541.01
640.34
6.52
События

Казахстанка обвинила бойца спецназа "Беркут" в избиении ее 17-летнего сына

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 13:51 Фото: pexels
На днях в социальных сетях появилась жалоба казахстанки. Женщина утверждает, что боец подразделения специального назначения "Беркут" избил 17-летнего сына и отобрал дорогостоящий телефон, сообщает Zakon.kz.

Своей историей автор поделилась, надеясь на справедливый результат всех разбирательств.

Так, по ее словам, в январе 2025 года 17-летний парень по приглашению девушки направился к ней домой.

"Через некоторое время после того, как они уединились, кто-то постучался в дверь. Оказалось, это старший брат девушки, который служит в спецподразделении "Беркут", – говорится в публикации Telegram-канала Qumash.

Девушка велела подростку спрятаться под диван, однако брат, зашедший якобы за документами, обнаружил юношу, после чего, со слов матери, избил его и отобрал дорогостоящий мобильный телефон.

Женщина выразила опасения, что суд может принять сторону военнослужащего, а ее семья так и не получит справедливости и компенсации.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу военного суда.

Там подтвердили, что дело рассматривают в Акмолинском гарнизоне.

"Пока рассмотрение отложено до 22 сентября 2025 года из-за болезни потерпевшего", – добавили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что 19-летнего солдата-срочника нашли повешенным в военной части в Алматинской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Новый способ мошенничества в Казахстане: достаточно одного SMS
13:22, Сегодня
Новый способ мошенничества в Казахстане: достаточно одного SMS
Разлучили с братом-близнецом: 19-летнего солдата нашли повешенным в части
12:24, Сегодня
Разлучили с братом-близнецом: 19-летнего солдата нашли повешенным в части
Скачок напряжения и сгоревшая техника: можно ли взыскать убытки
11:32, Сегодня
Скачок напряжения и сгоревшая техника: можно ли взыскать убытки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: