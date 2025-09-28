Дождь, гроза и ветер: синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня

"Казгидромет" поделился с Zakon.kz прогнозом погоды на три ближайших дня (28, 29, 30 сентября) в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана 28 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +10+12°C. 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +5+7°C. 30 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью заморозки +1+3°C, днем +3+5°C. Алматы 28 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +25+27°C. 29 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +25+27°C. 30 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +20+22°C. Шымкент 28 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +29+31°C. 29 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +26+28°C. 30 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +22+24°C. Также в Астане, Шымкенте и 13 регионах РК объявили штормовое предупреждение на 28 сентября.

