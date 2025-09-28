#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
События

Дождь, гроза и ветер: синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня

гроза, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 10:46 Фото: freepik
"Казгидромет" поделился с Zakon.kz прогнозом погоды на три ближайших дня (28, 29, 30 сентября) в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана

28 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +10+12°C.

29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +5+7°C.

30 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью заморозки +1+3°C, днем +3+5°C.

Алматы

28 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +25+27°C.

29 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +25+27°C.

30 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +20+22°C.

Шымкент

28 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +29+31°C.

29 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +26+28°C.

30 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +22+24°C.

Также в Астане, Шымкенте и 13 регионах РК объявили штормовое предупреждение на 28 сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Дожди и похолодание: погода в Алматы на последние дни сентября
16:37, 26 сентября 2025
Дожди и похолодание: погода в Алматы на последние дни сентября
Дождь, но тепло до +28°C: что ждать от погоды в Алматы
15:32, 26 сентября 2025
Дождь, но тепло до +28°C: что ждать от погоды в Алматы
Резкие холода накроют Казахстан: в каких регионах объявили штормовое предупреждение
21:11, 25 сентября 2025
Резкие холода накроют Казахстан: в каких регионах объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: