Когда задний план интереснее миллиардера: алматинец "украл кадр" у Павла Дурова

В последние дни основатель Telegram Павел Дуров находится в Казахстане. И внимание пользователей в соцсетях приковано к фото и видео с ним в кадре. Однако в новом видео с Дуровым, где он вышел в свет в Алматы, казахстанцы практически не обратили внимания на миллиардера, сообщает Zakon.kz.

А причиной этому послужил второй план видео, где в кадр попал известный в мире моды казахстанский фэшн-продюсер и дизайнер Сакен Жаксыбаев. Он, так же как и Павел Дуров, присутствовал на модном показе. "Светский лев" был в наряде, включающем юбку и красные носки. Это и бросилось в глаза пользователям Сети. Поэтому в комментариях обсуждали не миллиардера.

Мужик в юбке – бомба – комментарий, собравший более 5 тысяч лайков.

Мужик в юбке – это типичный алматинец, мимо проходим.

Да вообще нормально уже, что Дуров или Мбаппе, Джеки Чан, но мужик в юбке, в белой кепке и красных носках...

Не каждый день в Алматы увидишь мужика в юбке. Что вы говорите? Дуров идет??

Все мое внимание на красных носочках.

В юбке, если не ошибаюсь, Сакен Жаксыбаев, фэшн дизайнер-продюсер.

Почему он поворачивается влево, когда главная звезда стоит справа, в белой бейсболке?

Задний фон всегда интереснее.

Задний фон как всегда огонь.

Тот случай, когда задний план интереснее Дурова.

Кто этот чел в юбке на заднем фоне???

Сакен Жаксыбаев не оставил без внимания эту ситуацию и опубликовал сатирический коллаж.

Фото: Instagram/ZHSAKEN

Павла Дурова заметили вечером 7 октября в Алматы. В Казахстане он также успел искупаться в Кольсайском озере, встретиться с акимом Алматы, выступить на Международном форуме Digital Bridge в Астане, поговорить о жизни с Багдатом Мусиным.