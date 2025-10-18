#АЭС в Казахстане
#Интересное
Ростом числа потенциальных радикалов обеспокоились в области Абай

В области Абай обсудили меры противодействия экстремизму и радикализации осужденных. Прокурор области отметил рост числа пользователей интернета, демонстрирующих признаки радикальных установок, сообщает Zakon.kz.

16 октября 2025 года в Семее провели заседание по вопросам состояния законности и эффективности оперативно-розыскных мероприятий в сфере противодействия экстремизму и терроризму, а также дерадикализации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Основное внимание уделили эффективности принимаемых мер. Участники заседания проанализировали текущую ситуацию, обсудили проблемные вопросы и определили комплекс дополнительных шагов по их решению, сообщили в областной прокуратуре.

Прокурор области Ерлан Абаев отметил, что обеспокоенность вызывает рост числа пользователей интернета, демонстрирующих признаки радикальных установок.

"Сложившаяся ситуация требует внедрения новых, действенных механизмов профилактики и противодействия радикализации. Ключевым элементом является слаженная координация действий между правоохранительными органами и другими ведомствами", – подчеркнул Ерлан Абаев.

По итогам заседания компетентным органам даны конкретные поручения.

В апреле 2025 года сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры в Астане, Актюбинской, Туркестанской областях и области Абай пресекли деятельность религиозных радикалов.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
11 религиозных радикалов задержали в Жамбылской области
21:49, 10 января 2025
11 религиозных радикалов задержали в Жамбылской области
В Верховном суде обеспокоены ростом интернет-мошенничеств
09:49, 12 ноября 2024
В Верховном суде обеспокоены ростом интернет-мошенничеств
Весенний снегопад обрушился на область Абай
23:20, 18 апреля 2025
Весенний снегопад обрушился на область Абай
