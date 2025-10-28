"Она висит на почетном месте в моем доме": президент Финляндии о майке с автографом Винокурова

Фото: akorda.kz

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что стало с майкой велокоманды "Астана", которую он получил в качестве сувенира во время визита в Казахстан в 2008 году, когда был министром иностранных дел, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды. "У меня осталось много хороших воспоминаний о вашем гостеприимстве. Особенно запомнился мой первый визит (на посту министра иностранных дел. – Прим. ред.). Тогда у меня была возможность провести совместную тренировку с лучшими велосипедистами вашей страны на велотреке в Астане. В качестве сувенира я получил майку велокоманды "Астана" с автографом Александра Винокурова, которая хранится на почетном месте на стене в моем доме", – рассказал Александр Стубб. Ранее сообщалось, что в Акорде состоялась церемония встречи президента Финляндии Александра Стубба, которого приветствовал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президенты провели переговоры. Позднее Токаев и Стубб продолжили переговоры с участием делегаций двух стран.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: