Какие документы подписали Токаев и Мирзиёев по итогам переговоров в Ташкенте
По итогам переговоров и второго заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана президенты приняли Совместное заявление, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали следующие документы:
- Решение Высшего межгосударственного совета о создании Совета глав регионов Республики Казахстан и Республики Узбекистан.
- Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по геологии и добыче редких и редкоземельных металлов;
- Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по прогнозированию водности трансграничных рек.
Также в присутствии глав государств состоялся обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами:
- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о координации на приграничных зонах радиочастотных присвоений, используемых наземными радиослужбами гражданского назначения Республики Казахстан и Республики Узбекистан.
- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о проведении совместных военных учений.
- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов.
- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Республики Казахстан и Республики Узбекистан.
- Программа сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2026-2027 годы.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством горнодобывающим промышленности и геологии Республики Узбекистан о развитии сотрудничества в сфере горной промышленности.
- Рамочное соглашение о создании совместной инвестиционной платформы.
- Меморандум между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о сотрудничестве в области оказания специализированной медицинской помощи с применением технологии стереотаксическое радиохирургическое лечение "Гамма-нож".
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере государственного и обязательного социального медицинского страхования между Некоммерческим акционерным обществом "Фонд социального медицинского страхования" Республики Казахстан и Фондом государственного медицинского страхования Республики Узбекистан.
- План совместных действий по сотрудничеству в сфере туризма между Комитетом индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и Комитетом по туризму Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан на период 2026-2027 годы.
- Соглашение о сотрудничестве между акиматом Астаны и хокимиятом Ташкента.
- Рамочное соглашение о совместной реализации проектов в нефтегазохимической отрасли между АО НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз".
- Соглашение о принципах между АО НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз" по разведочному проекту "Жаркын".
- Меморандум о сотрудничестве между Республиканским общественным объединением "Ассамблея жастары" и Союзом молодежи Узбекистана.
Материал по теме
О чем говорили Токаев и Мирзиёев на втором заседании Высшего межгосударственного совета
Ранее высшую государственную награду Узбекистана вручили Касым-Жомарту Токаеву.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript