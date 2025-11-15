Какие документы подписали Токаев и Мирзиёев по итогам переговоров в Ташкенте

По итогам переговоров и второго заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана президенты приняли Совместное заявление, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали следующие документы: Решение Высшего межгосударственного совета о создании Совета глав регионов Республики Казахстан и Республики Узбекистан. Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по геологии и добыче редких и редкоземельных металлов; Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по прогнозированию водности трансграничных рек. Также в присутствии глав государств состоялся обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами: Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о координации на приграничных зонах радиочастотных присвоений, используемых наземными радиослужбами гражданского назначения Республики Казахстан и Республики Узбекистан. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о проведении совместных военных учений. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Республики Казахстан и Республики Узбекистан. Программа сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2026-2027 годы. Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством горнодобывающим промышленности и геологии Республики Узбекистан о развитии сотрудничества в сфере горной промышленности. Рамочное соглашение о создании совместной инвестиционной платформы. Меморандум между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о сотрудничестве в области оказания специализированной медицинской помощи с применением технологии стереотаксическое радиохирургическое лечение "Гамма-нож". Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере государственного и обязательного социального медицинского страхования между Некоммерческим акционерным обществом "Фонд социального медицинского страхования" Республики Казахстан и Фондом государственного медицинского страхования Республики Узбекистан. План совместных действий по сотрудничеству в сфере туризма между Комитетом индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и Комитетом по туризму Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан на период 2026-2027 годы. Соглашение о сотрудничестве между акиматом Астаны и хокимиятом Ташкента. Рамочное соглашение о совместной реализации проектов в нефтегазохимической отрасли между АО НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз". Соглашение о принципах между АО НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз" по разведочному проекту "Жаркын". Меморандум о сотрудничестве между Республиканским общественным объединением "Ассамблея жастары" и Союзом молодежи Узбекистана. Материал по теме О чем говорили Токаев и Мирзиёев на втором заседании Высшего межгосударственного совета Ранее высшую государственную награду Узбекистана вручили Касым-Жомарту Токаеву.

