Страшный пожар в Алгабасе: еще одну пострадавшую на вертолете доставили в Шымкент

Сегодня, 20 ноября 2025 года, стало известно о санитарном рейсе вертолета авиационной службы "Казавиаспас" из Жетысайского района Туркестанской области в город Шымкент, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали, что 35-летняя пострадавшая при пожаре была доставлена в Центр гипербарической оксигенации города.

"Поскольку данный специализированный центр находится в Шымкенте, а в Жетысайском районе отсутствует необходимое оборудование для оказания экстренной медицинской помощи, возникла необходимость в срочной транспортировке пострадавшей. Экипаж успешно выполнил санитарный рейс, соблюдая все меры безопасности, и доставил пациентку по назначению. После посадки пострадавшая была передана под наблюдение специализированных медицинских специалистов", – сказано в сообщении.

19 ноября сообщалось о транспортировке в Шымкент еще одного пострадавшего в пожаре.

Рано утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей. Состояние троих пострадавших оценили как стабильно тяжелое.

19 ноября вице-премьер Канат Бозумбаев заявил, что, предварительно, криминального состава в пожаре не установлено. Позже стало известно, что пожар в двухэтажном частном доме мог произойти из-за неисправности сетевого фильтра, к которому были подключены бытовые электроприборы.

