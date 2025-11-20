#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
События

Страшный пожар в Алгабасе: еще одну пострадавшую на вертолете доставили в Шымкент

Вертолет МЧС РК, вертолеты МЧС РК, специальная техника МЧС РК, спецтехника МЧС РК, авиация МЧС РК, авиапарк МЧС РК, спасатель, спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 17:35 Фото: akorda.kz
Сегодня, 20 ноября 2025 года, стало известно о санитарном рейсе вертолета авиационной службы "Казавиаспас" из Жетысайского района Туркестанской области в город Шымкент, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали, что 35-летняя пострадавшая при пожаре была доставлена в Центр гипербарической оксигенации города.

"Поскольку данный специализированный центр находится в Шымкенте, а в Жетысайском районе отсутствует необходимое оборудование для оказания экстренной медицинской помощи, возникла необходимость в срочной транспортировке пострадавшей. Экипаж успешно выполнил санитарный рейс, соблюдая все меры безопасности, и доставил пациентку по назначению. После посадки пострадавшая была передана под наблюдение специализированных медицинских специалистов", – сказано в сообщении.

19 ноября сообщалось о транспортировке в Шымкент еще одного пострадавшего в пожаре.

Рано утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей. Состояние троих пострадавших оценили как стабильно тяжелое.

19 ноября вице-премьер Канат Бозумбаев заявил, что, предварительно, криминального состава в пожаре не установлено. Позже стало известно, что пожар в двухэтажном частном доме мог произойти из-за неисправности сетевого фильтра, к которому были подключены бытовые электроприборы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Туманы накроют Казахстан: о погоде на 21 ноября
17:37, Сегодня
Туманы накроют Казахстан: о погоде на 21 ноября
Страшный пожар в Алгабасе: одного из пострадавших вертолетом доставили в Шымкент
21:34, 19 ноября 2025
Страшный пожар в Алгабасе: одного из пострадавших вертолетом доставили в Шымкент
Вертолетом пришлось доставить пациентку к врачам из области Абай в Усть-Каменогорск
23:43, 20 марта 2025
Вертолетом пришлось доставить пациентку к врачам из области Абай в Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: