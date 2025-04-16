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Общество

Суд приступает к рассмотрению дела о гибели четырех спасателей в провале на АО "Майкаинзолото"

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 10:19 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 16 апреля, в Баянаульском райсуде Павлодарской области состоится предварительное заседание по делу о трагедии на АО "Майкаинзолото", сообщает Zakon.kz.

Шесть человек, в том числе бывший гендиректор предприятия, обвиняют в нарушении правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В ночь на 4 января 2024 года в образовавшуюся гигантскую воронку близ шахты предприятия рухнул автобус с четырьмя сотрудниками "Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" (РЦШ ПВАСС). Эта организация сотрудничает с АО "Майкаизолото" по договору, и спасатели отправились к шахте после сообщения о ЧП. Все они погибли.

Поисковые работы завершились только в июле 2024 года.

18 сентября 2024 года Департамент полиции Павлодарской области сообщил о задержании шестерых подозреваемых в рамках досудебного расследования по части 3 статьи 277 УК РК, то есть "Нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Это бывший генеральный директор АО "Майкаинзолото" Куаныш Ботин, первый замдиректора Канат Баширов, замдиректора Иван Терешков, директор рудника Андрей Шувалов и его заместитель Берик Назыров, а также главный инженер рудника Динмухамед Каипканулы. Все они были отправлены под домашний арест. Теперь они предстанут перед судом.

Ранее приговором Баянаульского райсуда были осуждены за халатность два сотрудника отдела регионального департамента промышленной безопасности. Согласно обвинению, они не проконтролировали деятельность АО "Майкаинзолото" по исправлению ранее выявленных нарушений правил безопасности при ведении горных работ в части ликвидации пустот на отработанных участках.

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Ирина Адылканова
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