Казахстанцам сообщили хорошую новость о полетах в Узбекистан

Казахстан и Узбекистан открывают новые авиамаршруты и совместные туры по Шелковому пути. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы главы правительства Казахстана.

Так, по линии Министерства транспорта запускаются три новых авиамаршрута.

С 1 декабря 2025 года авиакомпания SCAT будет совершать регулярные полеты по направлениям Туркестан – Бухара, Туркестан – Ургенч (Хива) и Туркестан – Самарканд.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю по каждому направлению. Продажа билетов открыта, стоимость перелета составляет 40 тыс. тенге в одну сторону.

Известно, что на первоначальном этапе полеты будут субсидироваться для формирования устойчивого пассажиропотока.

Кроме того, Министерством туризма и спорта разработана новая концепция общего маршрута по Шелковому пути Центральной Азии.

В него вошли ключевые города региона: Алматы, Шымкент, Туркестан, Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива, а также включено общее историческое наследие и природные ресурсы.

Не так давно пресс-служба Министерства туризма и спорта посоветовала казахстанцам семь направлений, которые стоит выбрать для зимнего отдыха.