Казахстанцам сообщили хорошую новость о полетах в Узбекистан
Так, по линии Министерства транспорта запускаются три новых авиамаршрута.
С 1 декабря 2025 года авиакомпания SCAT будет совершать регулярные полеты по направлениям Туркестан – Бухара, Туркестан – Ургенч (Хива) и Туркестан – Самарканд.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю по каждому направлению. Продажа билетов открыта, стоимость перелета составляет 40 тыс. тенге в одну сторону.
Известно, что на первоначальном этапе полеты будут субсидироваться для формирования устойчивого пассажиропотока.
Кроме того, Министерством туризма и спорта разработана новая концепция общего маршрута по Шелковому пути Центральной Азии.
В него вошли ключевые города региона: Алматы, Шымкент, Туркестан, Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива, а также включено общее историческое наследие и природные ресурсы.
Не так давно пресс-служба Министерства туризма и спорта посоветовала казахстанцам семь направлений, которые стоит выбрать для зимнего отдыха.