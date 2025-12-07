#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.49
587.73
6.57
События

В школах и детсадах Астаны ввели "утренний фильтр" из-за роста случаев ОРВИ

медицинские маски, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 16:29 Фото: freepik
В школах и детсадах Астаны вводят "утренние фильтры" из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ежедневную проверку состояния детей будут проводить перед началом занятий, сообщает Zakon.kz.

Такие меры предусмотрены постановлением главного санитарного врача столицы Айгуль Шагалтаевой от 4 декабря 2025 года.

По данным санитарной службы, на школьников приходится 25% всех заболевших – 3430 случаев. В большинстве проб выявлен вирус гриппа A(H3N2), так называемый гонконгский штамм. Среди детей до 14 лет он встречается в 23% случаев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 16:29
Гонконгский грипп в Алматы: чем он опасен и что известно о заразившихся

Документ обязывает Управления образования (школы, детсады):

  • продолжить перевод на дистанционное обучение учащихся с регистрацией ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса до стабилизации эпидемиологической ситуации;
  • при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения в общеобразовательных организациях и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней;
  • проведение "утреннего фильтра" перед каждой сменой для недопущения к занятиям школьников, детей, посещающих детские дошкольные организации, педагогов с проявлениями острого респираторного заболевания, соблюдением групповой изоляции на объектах воспитания и образования детей и подростков;
  • проведение ежедневного фильтра до начала занятия каждой смены детей и подростков на объектах образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних, интернатных организаций, пансионатов, приютов с проведением опроса, наружного осмотра, по показаниям – термометрии; организация работы санитарных постов на каждом этаже или классе для своевременного выявления детей с признаками на ОРВИ и грипп;
  • проведение ежедневного мониторинга посещаемости детей, подростков и сотрудников с выяснением причины отсутствия и информирование медицинских организаций и территориальных подразделений о случаях заболевания;
  • организацию своевременного отстранения выявленных при "утреннем фильтре" детей (сотрудников) с признаками ОРВИ и гриппа лиц от занятий (работы), направление в медицинский пункт или домой для вызова участкового врача на дом;
  • организацию перевода заболевших в течение дня детей в изолятор до прихода родителей с обеспечением соответствующего ухода;
  • госпитализацию детей в экстренных случаях в медицинские организации;
  • оснащение медицинского пункта и изоляторов необходимым медицинским оборудованием и медикаментами (термометрами, шпателями, одноразовыми медицинскими масками, противогриппозными препаратами);
  • соблюдение температурного режима в помещениях от +18 до +22°С;
  • усиление режима влажной уборки и проветривания в учебных кабинетах с увеличением продолжительности перемен от 10 до 15 минут, в дошкольных организациях – при выведении детей из проветриваемого помещения;
  • санитарные узлы – жидким мылом, одноразовыми полотенцами (салфетками);
  • проведение со школьниками тематических диктантов по вопросам соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ и гриппа;
  • ограничение проведения массовых (культурных, праздничных и спортивных) мероприятий.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова ранее рассказала об эпидемиологической ситуации в стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В Казахстане выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
18:44, 21 февраля 2024
В Казахстане выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Более двух миллионов случаев ОРВИ зарегистрировали в Казахстане
10:38, 09 января 2024
Более двух миллионов случаев ОРВИ зарегистрировали в Казахстане
В Кыргызстане на карантин закрыли 509 школ
11:57, 15 декабря 2022
В Кыргызстане на карантин закрыли 509 школ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: