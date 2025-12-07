В школах и детсадах Астаны ввели "утренний фильтр" из-за роста случаев ОРВИ

В школах и детсадах Астаны вводят "утренние фильтры" из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ежедневную проверку состояния детей будут проводить перед началом занятий, сообщает Zakon.kz.

Такие меры предусмотрены постановлением главного санитарного врача столицы Айгуль Шагалтаевой от 4 декабря 2025 года.

По данным санитарной службы, на школьников приходится 25% всех заболевших – 3430 случаев. В большинстве проб выявлен вирус гриппа A(H3N2), так называемый гонконгский штамм. Среди детей до 14 лет он встречается в 23% случаев.

Документ обязывает Управления образования (школы, детсады):

продолжить перевод на дистанционное обучение учащихся с регистрацией ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса до стабилизации эпидемиологической ситуации;

с общим числом заболевших 30% и более от численности класса до стабилизации эпидемиологической ситуации; при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения в общеобразовательных организациях и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней;

в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода в общеобразовательных организациях и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней; проведение "утреннего фильтра" перед каждой сменой для недопущения к занятиям школьников, детей, посещающих детские дошкольные организации, педагогов с проявлениями острого респираторного заболевания, соблюдением групповой изоляции на объектах воспитания и образования детей и подростков;

для недопущения к занятиям школьников, детей, посещающих детские дошкольные организации, педагогов с проявлениями острого респираторного заболевания, соблюдением групповой изоляции на объектах воспитания и образования детей и подростков; проведение ежедневного фильтра до начала занятия каждой смены детей и подростков на объектах образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних, интернатных организаций, пансионатов, приютов с проведением опроса, наружного осмотра, по показаниям – термометрии; организация работы санитарных постов на каждом этаже или классе для своевременного выявления детей с признаками на ОРВИ и грипп;

детей и подростков на объектах образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних, интернатных организаций, пансионатов, приютов с проведением опроса, наружного осмотра, по показаниям – термометрии; организация работы санитарных постов на каждом этаже или классе для своевременного выявления детей с признаками на ОРВИ и грипп; проведение ежедневного мониторинга посещаемости детей , подростков и сотрудников с выяснением причины отсутствия и информирование медицинских организаций и территориальных подразделений о случаях заболевания;

, подростков и сотрудников с выяснением причины отсутствия и информирование медицинских организаций и территориальных подразделений о случаях заболевания; организацию своевременного отстранения выявленных при "утреннем фильтре" детей (сотрудников) с признаками ОРВИ и гриппа лиц от занятий (работы), направление в медицинский пункт или домой для вызова участкового врача на дом ;

; организацию перевода заболевших в течение дня детей в изолятор до прихода родителей с обеспечением соответствующего ухода;

с обеспечением соответствующего ухода; госпитализацию детей в экстренных случаях в медицинские организации;

в медицинские организации; оснащение медицинского пункта и изоляторов необходимым медицинским оборудованием и медикаментами (термометрами, шпателями, одноразовыми медицинскими масками, противогриппозными препаратами);

и медикаментами (термометрами, шпателями, одноразовыми медицинскими масками, противогриппозными препаратами); соблюдение температурного режима в помещениях от +18 до +22°С;

от +18 до +22°С; усиление режима влажной уборки и проветривания в учебных кабинетах с увеличением продолжительности перемен от 10 до 15 минут , в дошкольных организациях – при выведении детей из проветриваемого помещения;

и проветривания в учебных кабинетах , в дошкольных организациях – при выведении детей из проветриваемого помещения; санитарные узлы – жидким мылом, одноразовыми полотенцами (салфетками);

проведение со школьниками тематических диктантов по вопросам соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ и гриппа;

по вопросам соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ и гриппа; ограничение проведения массовых (культурных, праздничных и спортивных) мероприятий.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова ранее рассказала об эпидемиологической ситуации в стране.