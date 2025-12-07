В школах и детсадах Астаны ввели "утренний фильтр" из-за роста случаев ОРВИ
В школах и детсадах Астаны вводят "утренние фильтры" из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ежедневную проверку состояния детей будут проводить перед началом занятий, сообщает Zakon.kz.
Такие меры предусмотрены постановлением главного санитарного врача столицы Айгуль Шагалтаевой от 4 декабря 2025 года.
По данным санитарной службы, на школьников приходится 25% всех заболевших – 3430 случаев. В большинстве проб выявлен вирус гриппа A(H3N2), так называемый гонконгский штамм. Среди детей до 14 лет он встречается в 23% случаев.
Документ обязывает Управления образования (школы, детсады):
- продолжить перевод на дистанционное обучение учащихся с регистрацией ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса до стабилизации эпидемиологической ситуации;
- при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения в общеобразовательных организациях и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней;
- проведение "утреннего фильтра" перед каждой сменой для недопущения к занятиям школьников, детей, посещающих детские дошкольные организации, педагогов с проявлениями острого респираторного заболевания, соблюдением групповой изоляции на объектах воспитания и образования детей и подростков;
- проведение ежедневного фильтра до начала занятия каждой смены детей и подростков на объектах образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних, интернатных организаций, пансионатов, приютов с проведением опроса, наружного осмотра, по показаниям – термометрии; организация работы санитарных постов на каждом этаже или классе для своевременного выявления детей с признаками на ОРВИ и грипп;
- проведение ежедневного мониторинга посещаемости детей, подростков и сотрудников с выяснением причины отсутствия и информирование медицинских организаций и территориальных подразделений о случаях заболевания;
- организацию своевременного отстранения выявленных при "утреннем фильтре" детей (сотрудников) с признаками ОРВИ и гриппа лиц от занятий (работы), направление в медицинский пункт или домой для вызова участкового врача на дом;
- организацию перевода заболевших в течение дня детей в изолятор до прихода родителей с обеспечением соответствующего ухода;
- госпитализацию детей в экстренных случаях в медицинские организации;
- оснащение медицинского пункта и изоляторов необходимым медицинским оборудованием и медикаментами (термометрами, шпателями, одноразовыми медицинскими масками, противогриппозными препаратами);
- соблюдение температурного режима в помещениях от +18 до +22°С;
- усиление режима влажной уборки и проветривания в учебных кабинетах с увеличением продолжительности перемен от 10 до 15 минут, в дошкольных организациях – при выведении детей из проветриваемого помещения;
- санитарные узлы – жидким мылом, одноразовыми полотенцами (салфетками);
- проведение со школьниками тематических диктантов по вопросам соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ и гриппа;
- ограничение проведения массовых (культурных, праздничных и спортивных) мероприятий.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова ранее рассказала об эпидемиологической ситуации в стране.
