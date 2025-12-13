#Казахстан в сравнении
События

Вломился пьяный в кафе: астанчанина арестовали на 10 суток

взлом кафе, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 11:38 Фото: скриншот видео
Астанчанина привлекли к ответственности за взлом кафе в нетрезвом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в столичной полиции, поступило сообщение о взломе входной двери в одну из кофеен по улице Кошкарбаева. В результате оперативных действий был установлен и задержан 45-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он проникнул в заведение, повредив замок.

По решению суда за умышленное повреждение чужого имущества нарушитель арестован на 10 суток.

По данным Департамента полиции Астаны, с начала 2025 года в столице зарегистрирован 251 аналогичный факт, из них по 136 случаям нарушители были подвергнуты аресту. Кроме того, за мелкое хулиганство зафиксировано более 3300 фактов, в более чем 1,5 тысячи случаев судом назначен арест.

"Полиция напоминает горожанам о необходимости соблюдения общественного порядка и бережного отношения к чужому имуществу. Хулиганские действия в общественных местах недопустимы и влекут ответственность в соответствии с законом", – говорится в сообщении полиции.

Ранее в столичном Департаменте полиции опубликовали опровержение заявления депутата маслихата о высоком уровне преступности в районе "Сарыарка".

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
