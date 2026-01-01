#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
События

Первая магнитная буря 2026 года ожидается в ночь на 3 января

, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 16:33
Сильная солнечная вспышка, зафиксированная накануне Нового года, может вызвать первую заметную магнитную бурю 2026 года уже в ближайшие сутки, сообщает Zakon.kz.

По данным астрономов, сильная предновогодняя вспышка уровня M7.1 произошла 31 декабря.

"Вспышка сопровождалась выбросом массы, частично направленным в сторону Земли, который, исходя из расчетов, станет причиной первой заметной магнитной бури года в ночь со 2 на 3 января. Уровень бури прогнозируется до G2 (среднее событие). Около 30 % составляет вероятность сильной бури от G3 и выше", – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Там же добавили, что глобально геомагнитный прогноз на новогодние каникулы на данный момент является достаточно комфортным.

"За исключением ближайших дней, первая половина месяца окрашена преимущественно в зеленые и редкие желтые цвета. Изменить его смогут только новые сильные вспышки. Тем, кого все же расстроили эти новости, можно напомнить, как выглядело первое января прошедшего 2025 года".

Ранее сообщалось, что к Земле "подбираются" две кометы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Накроют ли Землю магнитные бури из-за мощной вспышки на Солнце – ответ ученых
22:06, 09 октября 2025
Накроют ли Землю магнитные бури из-за мощной вспышки на Солнце – ответ ученых
В ближайшие дни магнитных бурь не ожидается
04:18, 11 марта 2024
В ближайшие дни магнитных бурь не ожидается
Сильные магнитные бури ожидаются 10 и 11 мая
07:35, 09 мая 2024
Сильные магнитные бури ожидаются 10 и 11 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: