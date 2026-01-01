Первая магнитная буря 2026 года ожидается в ночь на 3 января

Сильная солнечная вспышка, зафиксированная накануне Нового года, может вызвать первую заметную магнитную бурю 2026 года уже в ближайшие сутки, сообщает Zakon.kz.

По данным астрономов, сильная предновогодняя вспышка уровня M7.1 произошла 31 декабря. "Вспышка сопровождалась выбросом массы, частично направленным в сторону Земли, который, исходя из расчетов, станет причиной первой заметной магнитной бури года в ночь со 2 на 3 января. Уровень бури прогнозируется до G2 (среднее событие). Около 30 % составляет вероятность сильной бури от G3 и выше", – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS). Там же добавили, что глобально геомагнитный прогноз на новогодние каникулы на данный момент является достаточно комфортным. "За исключением ближайших дней, первая половина месяца окрашена преимущественно в зеленые и редкие желтые цвета. Изменить его смогут только новые сильные вспышки. Тем, кого все же расстроили эти новости, можно напомнить, как выглядело первое января прошедшего 2025 года". Ранее сообщалось, что к Земле "подбираются" две кометы.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: