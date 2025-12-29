Формула Артема Москаленко: как гуманитарий учит детей любить физику

Он записал десятки видеоуроков по физике, дважды выигрывал в "Что? Где? Когда?" и смог увлечь школьников так, что они выбирают физику профессией. Почему предмет потерял свою значимость и как вернуть интерес к науке, Zakon.kz рассказал учитель Артем Москаленко.

Свою главную в жизни задачу "как заинтересовать школьника" учитель-предметник Артем Москаленко пытается решить каждый свой урок вот уже восемь лет. Получается ли? Его ученики – призеры олимпиад, студенты сильных физических факультетов известных вузов Казахстана и России. И они начинают строить карьеру в этом направлении.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Сам же Москаленко осознанно остается работать в школе, хотя со своим опытом вполне мог бы выбрать менее беспокойное и более доходное место работы.

"Я не руководитель, не методист, не менеджер. Это совершенно не мое. Я последнее звено. Все-таки пришел в профессию осознанно. Еще в 9 классе решил, что буду учителем. А уже в вузе на практике понял, что у меня получается", – поделился Артем Москаленко.

Артем всегда считал себя гуманитарием, увлекался языками и даже хотел стать журналистом. Но многое изменил учитель физики в старших классах – Сергей Бабич. Влияние оказали и учитель математики Елена Голубева, и преподаватель института Берик Демисенов, который занимался со студентами дополнительно. Педагоги настолько сильно зажгли интерес в подростке, что у Москаленко появилась новая цель. Сегодня он в массе детей с самыми разными интересами и склонностями ищет тех, кого можно так же, как когда-то его, влюбить в физику.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В разговоре Артем Москаленко называет имена своих учеников. Например, Алихан Уразбаев сегодня уже студент Назарбаев университета. По словам педагога, этот парень задавал вопросы, о которых сам Москаленко никогда прежде не задумывался. И это заставляло его не только учить, но и продолжать учиться самому. Не менее интересным была ученическо-учительская работа с Полиной Виниченко. Девушка поступила в МГУ на физфак.

"Когда от ребенка видишь отдачу, это вдохновляет работать для всего класса. В 2022 году окончил школу Владислав Сальников. В нашу гимназию он пришел только в старших классах. Попал в класс, где я вел физику. Был в кризисе, долго включался в работу, в итоге 10 класс просто отсиделся. Но мы с ним "нашли" друг друга. Он, до этого не занимаясь физикой углубленно, стал "маниакально" работать. В итоге уже тогда решил поступать в институт гражданской авиации и стать пилотом. Сейчас учится по выбранной специальности. Параллельно подрабатывает репетитором по физике", – поделился интересной историей Артем Москаленко.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В таких случаях говорят, что ребенок готов, ему нужен только тот, кто направит. Таким наставником и стал для ученика Артем. Такие дети заставляют его самого познавать новое. Буквально в декабре работа еще одной ученицы Москаленко – Ксении Шахматовой – стала лучшей на областном конкурсе. Изучали обычные пружины. А еще тему провисания проводов, поведения жидкостей в наклоненных сосудах различной формы. В этом, по словам педагога, и кроется метод: взять простое и посмотреть на него нестандартно. Главное знать, куда смотреть.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Я достаточно свободно трактую школьную программу. Могу поменять местами некоторые темы. Стараюсь проводить больше лабораторных работ, чем полагается по программе. У старших классов есть такая возможность, в том числе за счет факультативных занятий", – описал свою работу Артем Москаленко.

Педагог признает, что заинтересовать детей сложно. И схема, сработавшая один раз, во второй может не пойти. В этом смысле поиск новых вариантов становится важной частью учительской работы.

На помощь приходят не только лабораторные занятия, но и онлайн-уроки, которые Артем Москаленко записал еще в период пандемии коронавируса. Сегодня использует их, когда нужно сместить фокус и дать детям возможность изучить тему самостоятельно.

По словам педагога, усталость и выгорание присутствуют, не без этого. Но среди учеников Москаленко, а он сегодня ведет только 9-11 классы, больше десятка мотивированных на изучение физики ребят. И они подзаряжают учителя своим интересом.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Мечта о том, что весь класс будет завороженно слушать, есть. Но реалии говорят, что у каждого свой путь. Главное для Москаленко – оказаться на пути тех, кому он может помочь. Как отдельная персона, учитель из Костаная может быть малозначимым в существующей системе образования. Вот только без таких неравнодушных винтиков эта самая система работать не будет.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

К счастью, в Казахстане таких увлеченных педагогов немало. Коллега Артема Москаленко из Астаны тоже преподает физику и зажигает интерес к науке у своих учеников. Такие педагоги и помогают формировать интеллектуальный и научный потенциал Казахстана.