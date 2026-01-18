В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Шымкенте и 12 регионах Казахстана на 19 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается туман.

В Шымкенте днем ожидается гололед, временами туман.

В Туркестане временами ожидается туман.

В горных районах области Жетысу ожидаются туман и гололед. В районе Алакольских озер ветер усилится до 15-20 м/с, временами порывы до 23-28 м/с. Ночью ожидается сильный мороз до 25-27 градусов.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается снег, днем на западе, юге и востоке области снег. На западе, юге и востоке области ожидается низовая метель.

На севере и юге Атырауской области ожидаются туман и гололед.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ночью на северо-западе области ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз до 22 градусов.

Днем на севере Павлодарской области ожидаются снег и метель.

Ночью на западе и севере Акмолинской области ожидаются снег и низовая метель, днем на западе, севере и востоке области снег и низовая метель. Днем на западе, юге и востоке области ветер усилится до 15-20 м/с.

На юге области Абай ожидается туман. На севере и в центре области ветер усилится до 15-20 м/с, в Жарминском районе порывы до 25 м/с. Ночью на востоке области ожидается сильный мороз до 40 градусов.

На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на юго-востоке области ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью по области сохраняется сильный мороз до 40 градусов.

В Усть-Каменогорске ожидается туман.

На севере, востоке и юге Костанайской области ожидаются снег и низовая метель.

В Костанае ожидаются снег и низовая метель.

В Жамбылской области временами ожидаются туман и гололед.

В Таразе временами ожидаются туман и гололед.

На юге Кызылординской области ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 19 января.