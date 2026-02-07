Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 8 февраля
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, воскресенье в Казахстане будет без осадков.
"На большей части Казахстана под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на западе, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных систем ожидаются осадки преимущественно в виде снега и гололед".
РГП "Казгидромет"
По республике также прогнозируют усиление ветра с низовой метелью и туман.
Алматинцев в период с 7 по 13 февраля ждут погодные качели: после осадков, гололеда и тумана в ближайшую субботу и воскресенье в город придет теплый воздух. Ближе к концу следующей недели столбики термометров вновь уверенно уйдут в плюс. Подробнее – по ссылке.
