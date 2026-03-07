Спасатели на спецтехнике вывезли мать с годовалым ребенком из занесенного села

В Хромтауском районе Актюбинской области спасатели помогли жителям села Никельтау, где из-за сильной метели закрыли автомобильную дорогу областного значения Хромтау – Бадамша, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 7 марта 2026 года, возникла необходимость срочно эвакуировать годовалого ребенка для оказания медицинской помощи. Спасатели на высокопроходимой технике выехали в населенный пункт и доставили малыша вместе с матерью в больницу города Хромтау.

В ведомстве напомнили жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности в период неблагоприятной погоды и воздерживаться от поездок по закрытым участкам дорог.

