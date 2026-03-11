В КНБ отреагировали на фото с "задержанием сотрудника ДЭР"
Фото: freepik
Еще 2 марта 2026 года в Казнете была опубликована информация о якобы задержании в Шымкенте сотрудника Департамента экономических расследований (ДЭР). В пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) прокомментировали размещенные кадры, сообщает Zakon.kz.
В описании к посту отмечалось, что мужчина был задержан при получении взятки в размере около 300 тысяч тенге.
В КНБ изданию Kazinform 11 марта подтвердили факт расследования.
В пресс-службе ведомства уточнили, что проводится досудебное расследование.
"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит".Пресс-служба КНБ РК
Материал по теме
Токаев расширил задачи и функции КНБ
18 февраля сообщалось о задержании прокурора в Актюбинской области. Теперь в отношении его проводятся следственные действия.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript