События

В КНБ отреагировали на фото с "задержанием сотрудника ДЭР"

Еще 2 марта 2026 года в Казнете была опубликована информация о якобы задержании в Шымкенте сотрудника Департамента экономических расследований (ДЭР). В пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) прокомментировали размещенные кадры, сообщает Zakon.kz.

В описании к посту отмечалось, что мужчина был задержан при получении взятки в размере около 300 тысяч тенге.

В КНБ изданию Kazinform 11 марта подтвердили факт расследования.

В пресс-службе ведомства уточнили, что проводится досудебное расследование.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит".Пресс-служба КНБ РК

Токаев расширил задачи и функции КНБ

18 февраля сообщалось о задержании прокурора в Актюбинской области. Теперь в отношении его проводятся следственные действия.

