События

Экс-сотрудник МВД организовал преступную схему: суд вынес приговор

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 18:53 Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный суд Павлодарской области приговорил четверых мужчин к лишению свободы по громкому делу о похищении человека и "продаже" свободы за 100 тысяч долларов. Организатором преступлений признан экс-полицейский, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Ак Жайык" 13 марта 2026 года, на скамье подсудимых находились четыре человека: Дастанбек Капезов 1979 года рождения, Азамат Елеужанов 1984 года рождения, Асет Жакиянов 1989 года рождения и Абай Жаналин 1991 года рождения.

Как установил суд, организатором ряда преступных эпизодов выступил Капезов – бывший сотрудник органов внутренних дел, пенсионер МВД.

Один из эпизодов произошел в августе 2022 года. По данным суда, Капезов узнал о задержании мужчины по уголовному делу и решил воспользоваться ситуацией. Он убедил отца подозреваемого, что может помочь смягчить наказание его сыну благодаря своим связям.

"Во время встречи в Астане Капезов предложил решить вопрос за 100 тысяч долларов. Потерпевший, доверяя бывшему сотруднику правоохранительных органов, согласился и передал деньги. Как установил суд, никаких реальных возможностей повлиять на расследование у обвиняемого не было, а деньги он присвоил", – говорится в сообщении.

Следствием также было доказано, что фигуранты действовали по предварительному сговору. Подсудимые причастны к похищению человека и вымогательству денег, совершенным группой лиц. Суд признал их виновными по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

По итогам рассмотрения дела суд назначил следующие наказания:

  • Дастанбек Капезов – 7 лет лишения свободы;
  • Азамат Елеужанов – 5 лет 6 месяцев лишения свободы;
  • Асет Жакиянов – 5 лет 6 месяцев лишения свободы;
  • Абай Жаналин – 7 лет лишения свободы.

При этом суд признал в действиях Жаналина рецидив преступлений, поскольку ранее он уже был судим.

Капезов, Елеужанов и Жакиянов будут отбывать наказание в учреждениях средней безопасности, Жаналин – в колонии максимальной безопасности.

Ранее сообщалось, что казахстанец заработал 185 млн тенге на майнерах из России и лишился свободы.

Канат Болысбек
