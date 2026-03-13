Писателям Казахстана сообщили хорошую новость

В Казахстане с 16 марта 2026 года начинается прием заявок на соискание специальной Президентской литературной премии для молодых писателей и поэтов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации, премия учреждена для государственной поддержки молодых литераторов, а также формирования нового поколения талантливых поэтов и писателей Казахстана. В 2026 году она проводится в четвертый раз.

Участниками конкурса могут стать авторы в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие собственные произведения, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах.

Заявки принимаются по номинациям: "Проза", "Поэзия", "Драматургия" и "Детская литература". Каждый автор может подать заявку только в одной номинации:

"Прием заявок осуществляется в бумажном и электронном форматах с 16 марта по 16 июня 2026 года по адресу: г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8, 14-й подъезд, Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК, кабинет 273".

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 707 525 24 54, 8 (7172) 740407, 8 (7172) 740384, 8 (7172) 740408.

