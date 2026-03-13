#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Писателям Казахстана сообщили хорошую новость

рука и блокнот, писатель, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 19:55 Фото: pexels
В Казахстане с 16 марта 2026 года начинается прием заявок на соискание специальной Президентской литературной премии для молодых писателей и поэтов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации, премия учреждена для государственной поддержки молодых литераторов, а также формирования нового поколения талантливых поэтов и писателей Казахстана. В 2026 году она проводится в четвертый раз.

Участниками конкурса могут стать авторы в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие собственные произведения, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах.

Заявки принимаются по номинациям: "Проза", "Поэзия", "Драматургия" и "Детская литература". Каждый автор может подать заявку только в одной номинации:

"Прием заявок осуществляется в бумажном и электронном форматах с 16 марта по 16 июня 2026 года по адресу: г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8, 14-й подъезд, Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК, кабинет 273".

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 707 525 24 54, 8 (7172) 740407, 8 (7172) 740384, 8 (7172) 740408.

6 марта мы рассказывали, что народный артист Казахстана Димаш Кудайберген был отмечен именным орденом "Посол культуры тюркского мира".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Полуобнаженный мужчина с ножом бегал по парку и пугал прохожих в Астане
21:50, 13 марта 2026
Полуобнаженный мужчина с ножом бегал по парку и пугал прохожих в Астане
Президентскую литературную премию получили молодые писатели и поэты Казахстана
18:30, 25 января 2024
Президентскую литературную премию получили молодые писатели и поэты Казахстана
Специальная Президентская литературная премия присуждена четырем казахстанским писателям и поэтам
16:42, 31 декабря 2024
Специальная Президентская литературная премия присуждена четырем казахстанским писателям и поэтам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рыбакина пожаловалась на жару в Индиан-Уэллсе: Играть в таких условиях непросто
04:19, 14 марта 2026
Рыбакина пожаловалась на жару в Индиан-Уэллсе: Играть в таких условиях непросто
Там будут все топовые бойцы: Трамп высказался о турнире UFC в Белом доме
03:58, 14 марта 2026
Там будут все топовые бойцы: Трамп высказался о турнире UFC в Белом доме
Сайт НХЛ представил топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
03:21, 14 марта 2026
Сайт НХЛ представил топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
Арман Царукян проведёт следующую схватку с Диллоном Дэнисом в лиге Hype FC
02:59, 14 марта 2026
Арман Царукян проведёт следующую схватку с Диллоном Дэнисом в лиге Hype FC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: