В пяти городах Казахстана прогнозируют НМУ: кому стоит ограничить прогулки

Синоптики предупреждают жителей пяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 24 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

24 марта в городах Костанае, Караганде, Темиртау, Актобе, а также ночью в городе Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в 16 областях объявили штормовое предупреждение на 24 марта.