События

Казахстанцы впервые покорили "Стену смерти"

альпинист, горы, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 10:37 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Впервые в истории казахстанские альпинисты прошли "Стену смерти" – северную стену Эйгера в Альпах, Zakon.kz.

Этой хорошей новостью поделились в пресс-службе акимата Алматы сегодня, 14 марта 2026 года.

Так, Омар Асербеков и Григорий Щукин стали первыми казахстанцами на одном из сложнейших классических маршрутов Альп.

Они прошли северную стену горы Эйгер (3 970 м) в Бернских Альпах по классическому маршруту Хекмайера. Это один из самых сложных и известных маршрутов в мировом альпинизме, где с 1935 года погибли более 60 человек.

Известно, что восхождение заняло два с половиной дня:

"Команда шла первой в сезоне – без следов предыдущих восходителей, прокладывая путь и очищая скалы от снега. В первый день прошли две трети стены и заночевали на "Бивуаке смерти" – без палатки, в обвязках, пристегнутыми к точкам страховки. Во второй день преодолели верхнюю, наиболее техничную часть, достигли вершины и начали спуск. На третий день благополучно завершили спуск".

альпинист, горы, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 10:37

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Эйгер входит в список шести великих северных стен Альп. В 2025 году Асербеков и Щукин уже прошли северные стены Пти-Дрю и Гранд-Жорас – три наиболее сложные стены из программы за один сезон. Они стали первыми казахстанцами на всех трех маршрутах.

Маршрут пройден в автономном стиле – без гидов, шерпов и предварительной обработки. В отличие от коммерческих экспедиций на восьмитысячники, где маршрут провешивают перильными веревками, здесь команда полностью рассчитывала на собственные силы. Это одна из наиболее требовательных дисциплин альпинизма.

альпинисты, горы, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 10:37

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Название Эйгер переводится с немецкого как "людоед". С 1935 года на северной стене погибли не менее 64 альпинистов, за что она получила прозвище Mordwand – "стена убийства". В прессе XX века ее называли "стеной смерти". Маршрут Хекмайера (категория 6А) требует высокого уровня лазания по скальному и обледенелому рельефу, часто с ограниченными возможностями для страховки, а также высокой физической выносливости. На маршруте чередуются крутые скальные участки, ледовые поля и микстовые секции с натечным льдом. Перепад высоты – около 1 800 метров. Стена известна камнепадами, лавинами и внезапными переменами погоды.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 10:37
"Алматинское море": известный фотограф снял космический океан облаков в горах

13 марта 2026 года мы рассказывали, что в алжирском городе Айн-Сефра температура опустилась ниже нуля, создав идеальные условия для снегопада. Таким образом, в Сахаре выпал снег, и знаменитые оранжевые песчаные дюны побелели.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
