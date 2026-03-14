Казахстанцы впервые покорили "Стену смерти"
Этой хорошей новостью поделились в пресс-службе акимата Алматы сегодня, 14 марта 2026 года.
Так, Омар Асербеков и Григорий Щукин стали первыми казахстанцами на одном из сложнейших классических маршрутов Альп.
Они прошли северную стену горы Эйгер (3 970 м) в Бернских Альпах по классическому маршруту Хекмайера. Это один из самых сложных и известных маршрутов в мировом альпинизме, где с 1935 года погибли более 60 человек.
Известно, что восхождение заняло два с половиной дня:
"Команда шла первой в сезоне – без следов предыдущих восходителей, прокладывая путь и очищая скалы от снега. В первый день прошли две трети стены и заночевали на "Бивуаке смерти" – без палатки, в обвязках, пристегнутыми к точкам страховки. Во второй день преодолели верхнюю, наиболее техничную часть, достигли вершины и начали спуск. На третий день благополучно завершили спуск".
Эйгер входит в список шести великих северных стен Альп. В 2025 году Асербеков и Щукин уже прошли северные стены Пти-Дрю и Гранд-Жорас – три наиболее сложные стены из программы за один сезон. Они стали первыми казахстанцами на всех трех маршрутах.
Маршрут пройден в автономном стиле – без гидов, шерпов и предварительной обработки. В отличие от коммерческих экспедиций на восьмитысячники, где маршрут провешивают перильными веревками, здесь команда полностью рассчитывала на собственные силы. Это одна из наиболее требовательных дисциплин альпинизма.
Название Эйгер переводится с немецкого как "людоед". С 1935 года на северной стене погибли не менее 64 альпинистов, за что она получила прозвище Mordwand – "стена убийства". В прессе XX века ее называли "стеной смерти". Маршрут Хекмайера (категория 6А) требует высокого уровня лазания по скальному и обледенелому рельефу, часто с ограниченными возможностями для страховки, а также высокой физической выносливости. На маршруте чередуются крутые скальные участки, ледовые поля и микстовые секции с натечным льдом. Перепад высоты – около 1 800 метров. Стена известна камнепадами, лавинами и внезапными переменами погоды.
13 марта 2026 года мы рассказывали, что в алжирском городе Айн-Сефра температура опустилась ниже нуля, создав идеальные условия для снегопада. Таким образом, в Сахаре выпал снег, и знаменитые оранжевые песчаные дюны побелели.