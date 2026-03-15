Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с важным призывом

15 марта 2026 года в Казахстане голосование на референдуме проходит в рамках правового поля. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре (ГП) РК, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул начальник управления Службы по защите общественных интересов ГП РК Бекжан Караманов, в эти дни прокуратура и суды обязаны незамедлительно рассматривать обращения, связанные с референдумом.

По его словам, на сегодняшний день в органы прокуратуры и суды такие обращения не поступали.

"В целом процесс голосования проходит в правовом поле. Работа по обеспечению соблюдения законности при проведении референдума продолжается", – отметил спикер на площадке СЦК, которая работает сегодня в рамках онлайн-марафона "Референдум-2026".

Представитель Генпрокуратуры призвал строго соблюдать требования закона.

"Хочу еще раз напомнить, что сегодня, в день голосования, агитация запрещена. Несоблюдение этих требований влечет административную ответственность в соответствии со статьями 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях", – сказал Бекжан Караманов.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше. В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум. Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".