События

Студенты фактически не посещают занятия – мажилисмен обратился к Бектенову

Депутат Мажилиса , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 17:05 Фото: из личного архива Әбутәліп Мутәлі
Депутат Мажилиса Әбутәліп Мутәлі обратился к премьер-министру республики Олжасу Бектенову с просьбой обеспечить внесение изменений в государственные стандарты высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Как отметил депутат, образование является базовым приоритетом новой Конституции, выступая залогом успешного развития страны и построения Справедливого и Прогрессивного Казахстана.

"Вместе с тем в системе высшего и среднего образования накапливаются тревожные сигналы. В отдельных частных вузах и колледжах допускается практика формального зачисления и удержания студентов без их реального участия в учебном процессе. То есть студенты числятся, но фактически не посещают занятия и не осваивают программы, при этом диплом выдается на общих основаниях", – пишет чиновник.

По его словам, в дальнейшем такие специалисты не могут реализоваться, пополняя рынки безработных и увеличивая социальную нагрузку на государство.

"Указанные риски подтверждаются результатами государственного контроля. По данным уполномоченного органа, ранее было приостановлено действие 60 приложений к лицензиям у 25 вузов, что свидетельствует о системных нарушениях и необходимости усиления механизмов контроля качества образования", – уверен Әбутәліп Мутәлі.

Вдобавок, продолжает он, на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года глава государства отметил, что в сфере образования сохраняются системные проблемы. Он также обратил внимание на то, что подготовка кадров отстает от темпов развития искусственного интеллекта и новых технологий, а учебные программы и стандарты не соответствуют требованиям современных профессий.

"В сегодняшних условиях традиционные административные механизмы контроля качества образования оказываются недостаточными. В век цифровизации работать в образовании с ручкой и блокнотом – это изначальный проигрыш на старте. А страдает от таких недоработок наша молодежь. Решение обозначенных проблем должно основываться на внедрении цифровых инструментов управления образовательным процессом и объективной оценки академической деятельности студентов, тем более что 2026 год Указом президента объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Ключевым элементом такой цифровой трансформации должна стать модернизация процедур оценки знаний студентов. Особое значение приобретает цифровизация экзаменов и аттестаций, как промежуточных, так и итоговых. Проведение этих процедур в цифровом формате с использованием прокторинга и идентификации личности обеспечит прозрачность образовательного процесса, снизит коррупционные и субъективные риски, автоматически зафиксирует результаты и исключит возможность манипулирования оценками", – считает депутат.

И добавляет: государство должно на цифровом уровне поставить заслон недобросовестной работе вузов, создать передовые условия для получения образования в соответствии с лучшими мировыми стандартами.

"Именно объективные результаты цифровой аттестации должны стать основой для повышения ответственности образовательных организаций и усиления государственного контроля качества подготовки кадров. Действующие образовательные стандарты и механизмы контроля не учитывают возможности современных цифровых систем. Из-за этого проверка знаний во многих вузах остается формальной и не обеспечивает должного качества подготовки специалистов", – подытожил Мутәлі.

Он попросил правительство:

  1. Обеспечить внесение изменений в государственные стандарты высшего образования с обязательным использованием цифровых технологий контроля знаний в вузах, включая прокторинг, цифровую идентификацию личности и аналитические системы на базе искусственного интеллекта, а также внедрить "Единую государственную систему прокторинга".
  2. Разработать и представить поэтапную дорожную карту внедрения цифровых инструментов контроля учебного процесса и аттестационных процедур в вузах, с конкретными сроками, ответственными лицами и показателями оценки эффективности внедрения.

Между тем министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 18 марта 2026 года на заседании правительства сообщил, что положения новой Конституции включат во все образовательные программы.

