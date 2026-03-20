#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Житель Алматы уехал воевать за террористов и получил 8 лет – данные КНБ

Фото: Zakon.kz
С начала 2026 года по делам Комитета национальной безопасности (КНБ) за терроризм и экстремизм осуждены 17 человек, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 20 марта 2026 года, Комитет опубликовал отчет с некоторыми подробностями.

В нем сказано, что житель Алматы в 2017 году выехал за рубеж для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций.

"В 2025 году в рамках совместных с иностранными партнерами мероприятий он был арестован за границей и конвоирован в Казахстан. По факту участия в террористической деятельности суд приговорил его к 8 годам лишения свободы".Пресс-служба КНБ РК

Другой гражданин, житель Кокшетау, перебрался за границу в 2013 году.

Он, как уточнили в ведомстве, пропагандировал идеи терроризма и религиозного экстремизма в интернете.

"В результате проведенной КНБ во взаимодействии с зарубежной спецслужбой операции он был задержан и доставлен на Родину".Пресс-служба КНБ РК

19 марта сообщалось, что КНБ остановил незаконный вывоз стратегических ресурсов из страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: