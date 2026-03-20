События

Как будут улучшать дороги Казахстана до 2028 года

Как будут улучшать дороги Казахстана до 2028 года, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 19:14
В Министерстве транспорта Республики Казахстан рассказали, как будет развиваться автодорожная отрасль ближайшие два года. Так, в частности произойдет модернизация инфраструктуры, будет повышено качество дорожной сети, а также усилен транзитный потенциал, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве поделились, что планируется пересмотр подходов к выбору типов дорожных покрытий. На подъездных дорогах к малым населенным пунктам приоритет будет отдан гравийным и щебеночным решениям. В то же время на участках с высокой транспортной нагрузкой, прежде всего на международных маршрутах, будут применять цементобетонные покрытия, которые отличаются повышенной долговечностью и устойчивостью к климатическим условиям.

В частности запланировано развитие транзитных коридоров, как проекты:

  • "Бейнеу – Саксаульский",
  • "Кызылорда – Саксаульский",
  • "Саксаульский – Улгайсын",
  • "Жанаозен – Кендирли – Темирбаба".

Параллельно будет увеличен объем среднего ремонта: к 2028 году охват работ на дорогах республиканского значения достигнет 10 тыс. км.

"Отдельным вектором обозначено дальнейшее развитие деятельности национального оператора автодорог с акцентом на повышение финансовой устойчивости, расширение инвестиционного потенциала и внедрение современных моделей управления дорожными активами. В числе технологических приоритетов переход на полимер-модифицированные битумы отечественного производства, а также внедрение механизмов предварительной экспертизы проектных решений и научно-технического сопровождения на стадии реализации проектов", – заявили в министерстве.

Также запланирована интеграция дорожной инфраструктуры с цифровыми решениями. Вдоль важных маршрутов будет развиваться волоконно-оптическая связь и внедряться технологии 5G, что создаст основу для дальнейшего развития интеллектуальных транспортных систем.

Ранее приказом министра транспорта от 16 марта 2026 года внесены изменения в Правила взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участку).

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
