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Цифровые двойники автомобильных дорог появятся в Казахстане

Цифровые двойники автомобильных дорог появятся в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 09:37 Фото: primeminister.kz
В Казахстане создается виртуальная копия дорожной инфраструктуры. Об этом 11 июля 2024 года рассказали в Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

Работу над созданием цифровых двойников автомобильных дорог начал Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ).

"Работы проводятся в рамках проекта по разработке электронных паспортов дорог. Цифровой двойник – это виртуальная копия дорожной инфраструктуры, которая позволяет оптимизировать ее управление. Специалисты дорожного научно-исследовательского института используют передовые технологии 3D-видеосканирования с высоким разрешением. Разработанное программное обеспечение отображает трехмерные планы дорог и улиц, включая здания, тротуары и разметки. На основе собранных данных создаются отчеты для дорожных служб".Пресс-служба Министерства транспорта РК

По словам специалистов, система помогает оперативно выявлять проблемы и находить решения без вмешательства в реальную инфраструктуру.

"Технология позволяет прогнозировать последствия изменений и основывается на данных, собранных в ходе измерений параметров улично-дорожной сети", – отметили специалисты.

В Минтранспорта считают, что введение цифровых двойников повысит эффективность управления дорожной сетью благодаря созданию централизованной базы данных о состоянии дорог и сооружений.

"Это обеспечит многопользовательский доступ для координированного управления, что позволит планировать и координировать ремонтные и обслуживающие работы на основе актуальных данных. Ожидается, что за счет точного прогнозирования и распределения ресурсов снизятся издержки. Постоянный мониторинг состояния дорог и внедрение современных стандартов управления обеспечат повышение безопасности и качества инфраструктуры. Анализ данных позволит выявлять проблемные участки, а визуализация предоставит наглядную информацию о состоянии дорожной сети".Пресс-служба Министерства транспорта РК

В ведомстве напомнили, что в настоящее время специалисты КаздорНИИ работают над созданием электронных паспортов автомобильных дорог в различных регионах страны, интегрируя их в единую систему управления улично-дорожной сетью.

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