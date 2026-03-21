Новая Конституция принята прежде всего во благо подрастающего поколения, отметил президент

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в своей речи перед общественностью Туркестанской области 21 марта 2026 года отметил, что новая Конституция направлена на благо подрастающего поколения, сообщает Zakon.kz.

Слова президента приводит Акорда: "Как известно, в начале этой недели я скрепил своей подписью Конституцию и подписал Указ о мерах по реализации ее положений. С 1 июля Новая Конституция официально вступает в силу. Отныне мы будем ежегодно всенародно праздновать День Конституции в качестве государственного праздника 15 марта, в день проведения референдума. Общенациональное голосование ярко высветило активность, новаторство и зрелость нашей молодежи. Представители нового поколения сделали свой выбор, будучи ответственными, прогрессивными и творческими гражданами своей страны. Новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения, можно сказать, что этот документ ориентирован на молодежь. Основной закон станет верным путеводителем для молодых людей. Созидательная сила Новой Конституции раскроется благодаря участию в ее реализации молодежи". Материал по теме Токаев: Мы обрели новую Конституцию, получившую всенародную поддержку Полное выступление президента читайте по ссылке.

