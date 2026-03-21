События

Новая Конституция принята прежде всего во благо подрастающего поколения, отметил президент

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 14:02 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев в своей речи перед общественностью Туркестанской области 21 марта 2026 года отметил, что новая Конституция направлена на благо подрастающего поколения, сообщает Zakon.kz.

Слова президента приводит Акорда:

"Как известно, в начале этой недели я скрепил своей подписью Конституцию и подписал Указ о мерах по реализации ее положений. С 1 июля Новая Конституция официально вступает в силу. Отныне мы будем ежегодно всенародно праздновать День Конституции в качестве государственного праздника 15 марта, в день проведения референдума. Общенациональное голосование ярко высветило активность, новаторство и зрелость нашей молодежи. Представители нового поколения сделали свой выбор, будучи ответственными, прогрессивными и творческими гражданами своей страны. Новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения, можно сказать, что этот документ ориентирован на молодежь. Основной закон станет верным путеводителем для молодых людей. Созидательная сила Новой Конституции раскроется благодаря участию в ее реализации молодежи".

Материал по теме


Токаев: Мы обрели новую Конституцию, получившую всенародную поддержку

Полное выступление президента читайте по ссылке.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Токаев: Мы обрели новую Конституцию, получившую всенародную поддержку
13:52, Сегодня
Токаев поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции
14:25, 17 марта 2026
Президент подписал указ о реализации новой Конституции
14:13, 17 марта 2026
Последние
Популярные
Читайте также
Суперзвезда дзюдо "дисквалифицировал" казахстанца на Grand Slam в Тбилиси
14:31, Сегодня
Суперзвезда дзюдо "дисквалифицировал" казахстанца на Grand Slam в Тбилиси
Дзюдоист из Казахстана на последней секунде проиграл схватку на элитном турнире в Грузии
14:27, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана на последней секунде проиграл схватку на элитном турнире в Грузии
Невероятной драмой завершилась битва казахстанца и борца из Израиля на Grand Slam
13:42, Сегодня
Невероятной драмой завершилась битва казахстанца и борца из Израиля на Grand Slam
Успокоил фанатов: Джон Джонс готов к возвращению в UFC
13:34, Сегодня
Успокоил фанатов: Джон Джонс готов к возвращению в UFC
