#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.33
557.57
5.74
События

Машина заглохла в дороге: полицейский помог иностранцу в Актюбинской области

люди, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 10:51
В Шалкаре сотрудник миграционной полиции Дастан Ермекбаев помог иностранцу, чей автомобиль заглох прямо во время движения, сообщает Zakon.kz.

Во время службы полицейский заметил на обочине машину с иностранными номерами. Рядом находился водитель. Как выяснилось, гражданин Китая путешествует по Казахстану, а в Шалкаре его автомобиль внезапно сломался.

Оценив ситуацию, Дастан Ермекбаев предложил отбуксировать машину к зданию отдела полиции и помог с устранением неисправности. Автомобиль оперативно убрали с проезжей части, чтобы не создавать помех другим участникам движения.

Иностранец поблагодарил полицейского за внимание, неравнодушие и своевременную помощь.

Ранее полицейский из Актюбинской области пригласил в гости россиян, застрявших в буране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: