Машина заглохла в дороге: полицейский помог иностранцу в Актюбинской области

В Шалкаре сотрудник миграционной полиции Дастан Ермекбаев помог иностранцу, чей автомобиль заглох прямо во время движения, сообщает Zakon.kz.

Во время службы полицейский заметил на обочине машину с иностранными номерами. Рядом находился водитель. Как выяснилось, гражданин Китая путешествует по Казахстану, а в Шалкаре его автомобиль внезапно сломался.

Оценив ситуацию, Дастан Ермекбаев предложил отбуксировать машину к зданию отдела полиции и помог с устранением неисправности. Автомобиль оперативно убрали с проезжей части, чтобы не создавать помех другим участникам движения.

Иностранец поблагодарил полицейского за внимание, неравнодушие и своевременную помощь.

