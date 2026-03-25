#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
482.33
557.57
5.74
События

Токаев назначил себе нового помощника по экономическим вопросам

Нурлан Байбазаров, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 14:07 Фото: primeminister.kz
Нурлан Байбазаров назначен помощником президента Казахстана по экономическим вопросам, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее сообщение опубликовано в пресс-службе Акорды 25 марта 2026 года.

"Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам", – говорится в тексте.

Он освобожден от ранее занимаемой должности главы Отдела инвестиций и торговли АП РК.

Нурлан Байбазаров родился в 1975 году. Женат, шестеро детей. Окончил Казахскую Государственную Академию управления в Алматы. В разные годы занимал должности в правительстве и Администрации РК. Также был председателем правления АО "Банк Развития Казахстана" и АО "НУХ "Байтерек".

Ранее Ерболат Досаев был освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента РК.

