Токаев назначил себе нового помощника по экономическим вопросам

Нурлан Байбазаров назначен помощником президента Казахстана по экономическим вопросам, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее сообщение опубликовано в пресс-службе Акорды 25 марта 2026 года.

"Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам", – говорится в тексте.

Он освобожден от ранее занимаемой должности главы Отдела инвестиций и торговли АП РК.

Нурлан Байбазаров родился в 1975 году. Женат, шестеро детей. Окончил Казахскую Государственную Академию управления в Алматы. В разные годы занимал должности в правительстве и Администрации РК. Также был председателем правления АО "Банк Развития Казахстана" и АО "НУХ "Байтерек".

Ранее Ерболат Досаев был освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента РК.