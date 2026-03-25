Токаев назначил себе нового помощника по экономическим вопросам
Фото: primeminister.kz
Нурлан Байбазаров назначен помощником президента Казахстана по экономическим вопросам, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее сообщение опубликовано в пресс-службе Акорды 25 марта 2026 года.
"Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам", – говорится в тексте.
Он освобожден от ранее занимаемой должности главы Отдела инвестиций и торговли АП РК.
Нурлан Байбазаров родился в 1975 году. Женат, шестеро детей. Окончил Казахскую Государственную Академию управления в Алматы. В разные годы занимал должности в правительстве и Администрации РК. Также был председателем правления АО "Банк Развития Казахстана" и АО "НУХ "Байтерек".
Ранее Ерболат Досаев был освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента РК.
