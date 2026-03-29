В Астане, Алматы и еще нескольких городах ожидаются НМУ: кому стоит быть начеку
29 марта в городах Алматы, Астана, Павлодар, Темиртау, Караганда, ночью в Костанае ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, следует из релиза "Казгидромета".
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Также в 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 29 марта.