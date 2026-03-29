#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
482.53
555.44
5.92
События

Осложнение от инъекции: жительница Актау пожаловалась на неработающую руку после визита в больницу

Фото: akorda.kz
После лечения в областной больнице у жительницы Актау появились проблемы с рукой, сообщает Zakon.kz.

По словам дочери, 13 марта около 12:00 ее мать доставили в приемный покой областной больницы и поместили в "красную зону" с диагнозом ишемия сердца. Женщина утверждает, что ей установили катетер и начали вводить препараты. Позже, при повторном введении, растворы попали не в вену, а в мышцу, и это вовремя не заметили, пишет Lada.

"Только в реанимации, когда брали кровь на анализ, это обнаружили. После этого три часа прикладывали лед и сказали обрабатывать спиртом. Но даже спирта в больнице не оказалось", – рассказала пациентка.

По ее словам, после выписки 19 марта основная проблема связана уже не с сердцем, а с рукой.

"Рука сильно болит, пульсирует и практически не работает. Врачи и медсестры не уделили этому должного внимания", – отметила она.

Пациентка также сообщила, что направляла жалобу через сервис e-Otinish.

В Мангистауской областной многопрофильной больнице прокомментировали ситуацию.

"На догоспитальном этапе бригадой скорой помощи пациентке установили периферический венозный катетер в области левого локтевого сгиба, через который вводили препараты. В стационаре из-за несостоятельности венозного доступа катетер удалили, после чего введение препаратов в эту область не проводилось", – сообщили медики.

Коронароангиография была выполнена через правую радиальную артерию.

"Наличие гематомы на левой верхней конечности связано с ранее установленным венозным доступом. У пациентки развилась постинъекционная гематома, что относится к известным рискам при внутривенных манипуляциях и не всегда свидетельствует о нарушении техники", – пояснили в больнице.

В медучреждении добавили, что пациентке оказали необходимую помощь в полном объеме: провели лечение и обеспечили динамическое наблюдение. Также ей и ее родственникам разъяснили возможные осложнения и дальнейшую тактику лечения.

В начале марта Минздрав обновил правила разработки и пересмотра клинических протоколов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: