События

Азартные игры стоили работы 36 госслужащим, включая руководителей в центре Казахстана

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 11:21 Фото: senate.parlam.kz
Прокуратура области Улытау выявила нарушения закона "О противодействии коррупции" среди государственных служащих. Чем завершились проверки – в материале Zakon.kz.

Так, известно, что в соответствии с законом "О противодействии коррупции" (пп.6) п.1 ст.12) госслужащим запрещено участвовать в азартных играх, поскольку это создает коррупционные риски и подрывает доверие общества к государственной службе.

"Однако 36 госслужащих, включая 10 руководителей, делали ставки в букмекерских конторах после введенного запрета", – говорится в публикации региональной прокуратуры за 30 марта 2026 года.

В итоге все нарушители были уволены с занимаемых должностей.

Один уволен, восемь наказаны: госслужащие поплатились за любовь к азартным играм

Немного ранее мы рассказывали, что в мобильном приложении eGov Mobile есть услуга, где казахстанцы могут запретить себе участвовать в азартных играх и пари до 10 лет.

Читайте также
Один уволен, восемь наказаны: госслужащие поплатились за любовь к азартным играм
12:47, 20 марта 2026
Один уволен, восемь наказаны: госслужащие поплатились за любовь к азартным играм
Ставки на 6,8 млн тенге – чиновники Экибастуза попались на азартных играх
19:31, 19 марта 2026
Ставки на 6,8 млн тенге – чиновники Экибастуза попались на азартных играх
Госслужащего в Мангистауской области отстранили от должности за азартные игры
08:45, 13 марта 2025
Госслужащего в Мангистауской области отстранили от должности за азартные игры
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана разгромила команду Узбекистана в решающем матче отбора на Кубок Азии
11:57, Сегодня
Сборная Казахстана разгромила команду Узбекистана в решающем матче отбора на Кубок Азии
Чемпион Казахстана не сумел защитить звание победителя Евролиги
11:34, Сегодня
Чемпион Казахстана не сумел защитить звание победителя Евролиги
В Казахстане решили транслировать чемпионат Азии по боксу, но с ограничениями
11:21, Сегодня
В Казахстане решили транслировать чемпионат Азии по боксу, но с ограничениями
Появились неприятные новости для лучшей парницы Казахстана перед Кубком Билли Джин Кинг
11:01, Сегодня
Появились неприятные новости для лучшей парницы Казахстана перед Кубком Билли Джин Кинг
