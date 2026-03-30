Азартные игры стоили работы 36 госслужащим, включая руководителей в центре Казахстана

Прокуратура области Улытау выявила нарушения закона "О противодействии коррупции" среди государственных служащих. Чем завершились проверки – в материале Zakon.kz.

Так, известно, что в соответствии с законом "О противодействии коррупции" (пп.6) п.1 ст.12) госслужащим запрещено участвовать в азартных играх, поскольку это создает коррупционные риски и подрывает доверие общества к государственной службе.

"Однако 36 госслужащих, включая 10 руководителей, делали ставки в букмекерских конторах после введенного запрета", – говорится в публикации региональной прокуратуры за 30 марта 2026 года.

В итоге все нарушители были уволены с занимаемых должностей.

Немного ранее мы рассказывали, что в мобильном приложении eGov Mobile есть услуга, где казахстанцы могут запретить себе участвовать в азартных играх и пари до 10 лет.